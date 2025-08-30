Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Культура "Золотий вік" достроково розірвав контракт з Настею Каменських: яка причина

"Золотий вік" достроково розірвав контракт з Настею Каменських: яка причина

Марія Науменко
30 серпня, 2025 субота
18:37
Культура

Ювелірний бренд "Золотий Вік" оголосив про дострокове припинення співпраці зі співачкою NK (Настею Каменських). Причиною стало її концертне турне у США, під час якого артистка виконувала пісні російською мовою та заявила зі сцени, що "неважливо, якою мовою говорити"

Зміст

Про це йдеться в заяві компанії.

"Шановні клієнти! Опираючись на цінності та принципи компанії Золотий Вік, ми прийняли рішення достроково завершити рекламну кампанію зі співачкою NK (Настею Каменських), яка була обличчям бренду з 2021 року",  - зазначили у "Золотому віці". 

Крім того, в компанії додали, що вже працюють над новою креативною концепцією та планують презентувати оновлену рекламну кампанію вже цього року.

"Ми готуємо ідеї, які поєднують емоції, почуття та натхнення, щоб наші клієнти відчули "Золотий Вік" по-новому. Оновлена рекламна кампанія вийде вже цього року та стане яскравим етапом у розвитку нашого бренду", - йдеться в заяві.

Що передувало

Інцидент, що призвів до розірвання контракту, стався під час американського туру NK, який включав виступи в Чикаго, Маямі та Нью-Йорку. 

За інформацією "Суспільного", співачка включила до програми концерту старі пісні російською мовою.

Особливе обурення викликала її заява зі сцени про те, що не має значення, якою мовою люди розмовляють, адже "існує одна мова, яку всі розуміють, це — любов". 

Відеозапис цієї промови швидко поширився у соціальних мережах, викликавши шквал критики та невдоволення серед українських користувачів. Користувачі почали закликати "Золотий Вік№ розірвати контракт з артисткою.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
музика
бізнес
США
Економіка
Читайте також:
видобуток нафти, нафта
Автор Ксенія Золотова
29 серпня, 2025 п'ятниця
У Reuters дізнались, у якому стані нафтовий термінал Усть-Луга після атаки українських дронів
Іван Франко в саду художника Івана Труша
Автор Юрій Мартинович
27 серпня, 2025 середа
Не встиг отримати Нобелівську премію, а жінка говорила російською: цікаві факти про Івана Франка до його 169-річчя
Автор Дар'я Тарасова
29 серпня, 2025 п'ятниця
Стартували зйомки нових "Зоряних війн" з Раяном Гослінгом, Lucasfilm оголосив акторський склад
Київ
+28.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 47.86
    Продаж 48.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
30 серпня
19:26
Ексклюзив
вбивство Андрія Парубія, Львів, 30 серпня 2025 року
Свідки стверджують, що кілер приїжджав напередодні, стояв під будинком: журналіст Савельєв про вбивство Андрія Парубія
19:23
ЗСУ
Сотня тисяч окупантів не змогла захопити Покровськ, Часів Яр і Торецьк протягом літньої кампанії, - речник ОСУВ "Дніпро"
18:53
Оновлено
Андрій Парубій
"Глибока втрата для країни": реакції уряду, депутатів та громадських діячів на вбивство Парубія
18:39
Валерій Герасимов
Начальник російського генштабу Герасимов: восени ми продовжимо війну, будемо наступати
18:05
Ексклюзив
Карта бойових дій за 22-30 серпня
Ворог хоче вчепитися за околиці Покровська та зав'язати міські бої: Братчук про наступальну кампанію окупантів на осінь-зиму
18:01
OPINION
Чи можуть військові контролювати громадський протест
17:57
вчителька
Одеським педагогам доплачуватимуть по 2 тис. грн, а молодим спеціалістам - по 5 тис. грн
17:51
Оновлено
ФК "Карпати"
"Епіцентр" програв "Колосу", "Оболонь" поступилася "Кривбасу": результати та розклад матчів 4-го туру УПЛ
17:46
Володимир Зеленський
Зеленський після розмови з Моді: Сподіваємося на сигнал про припинення вогню під час переговорів у Китаї
17:35
Свято останнього дзвоника
В Одесі за парти сяде вдвічі менше першокласників, ніж до "повномасштабки"
17:33
Огляд
Будинок у Кончі-Заспі
Більш як пів мільярда гривень кожен: три найдорожчі маєтки, що продають в Україні
17:06
Андрій Парубій
Зеленський про вбивство Парубія: Злочин був ретельно підготовлений
16:54
Ексклюзив
Віталій Портников
Росія продовжуватиме терористичну війну з українством в Україні навіть після завершення бойових дій, - Портников
16:43
Запрацював сайт Української служби Міжнародного радіо Тайваню
16:00
OPINION
Парубій був комендантом фортеці Україна
15:34
Ексклюзив
Росія може назвати вбивство Парубія сатисфакцією власних спецслужб, - Ступак
15:22
Кирило Буданов
Буданов: У вересні почнеться шалена хвиля інформаційного загострення через навчання "Захід-2025" у Білорусі
15:05
знищені окупанти
Сили оборони взяли росіян в оточення поблизу Добропілля, - ОСУВ "Дніпро"
14:34
Ексклюзив
Андрій Парубій
"Російська помста за державницьку позицію": нардеп Княжицький про вбивство Андрія Парубія у Львові
14:29
Андрій Парубій
Іллєнко, Стерненко про вбивство Парубія: Українці беззахисні у тилу, бо не мають дозволу на власну короткоствольну зброю
14:16
Прапор США
The Telegraph: США розглядають свої приватні військові компанії в Україні як частину мирного плану
14:05
OPINION
Переговори в Китаї. Що варто розуміти
13:30
Із Польщі видворили 15 громадян України: причина
13:25
Ексклюзив
росія китай
Є дедалі більше доказів, що Росія та Китай поглиблюють співпрацю, - австралійський генерал Раян
12:48
Ексклюзив
Морський дрон
"Точно не проти нашого флоту": капітан запасу ВМС ЗСУ Риженко пояснив як Росія планує використовувати морські дрони
12:38
Кая Каллас
РФ не повинна отримати заморожені активи, доки не виплатить репарації Україні, - Каллас
12:21
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зеленський відхиляє пропозиції щодо буферної зони для мирної угоди, а Путін їде до Китаю, щоб обговорити війну в Україні. Акценти світових ЗМІ 30 серпня
12:02
Ексклюзив
Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка
Окупанти не можуть забезпечити логістику на правому березі річки Оскіл, а тому переправляють боєприпаси так званими "верблюдами", - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
12:01
OPINION
Що зараз відбувається в Польщі?
11:58
москва, кремль
Росія вперше витратила половину доходів свого бюджету на війну проти України, - ЦПД
11:49
Латвія
Латвія з 1 вересня запроваджує посилені правила в’їзду для іноземців, зокрема й українців: що потрібно знати
11:34
Оновлено
ЗРК Patriot
Держдеп США схвалив можливий продаж Україні системи Patriot та обладнання до неї на $179 млн
11:31
Аналітика
Нова балістична ракета PrSM США до ПУ HIMARS
Якими можуть бути дозволи на використання зброї США
11:13
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами і ракетами: у Запоріжжі загинула людина, понад 20 осіб дістали поранення, серед них – діти
11:11
У Києві чоловік викинув новонароджених цуценят у смітник, одне з них загинуло: розпочато розслідування
11:00
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Знання, які отримала РФ у війні проти України, становлять загрозу для всього світу, - австралійський генерал Раян
10:51
Україна - США, конгрес
Посол США при НАТО: Вашингтон надає Україні можливості для глибших ударів по Росії
10:02
OPINION
"Мирна формула" Росії — лише двері до нових війн
09:20
сили ППО
Сили ППО уразили 510 БПЛА та 38 ракет, якими РФ атакувала Україну
08:46
вогонь, полум'я, пожежа
Українські військові уразили два російські нафтопереробні заводи: деталі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV