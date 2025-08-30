"Золотий вік" достроково розірвав контракт з Настею Каменських: яка причина

Про це йдеться в заяві компанії.

"Шановні клієнти! Опираючись на цінності та принципи компанії Золотий Вік, ми прийняли рішення достроково завершити рекламну кампанію зі співачкою NK (Настею Каменських), яка була обличчям бренду з 2021 року", - зазначили у "Золотому віці".

Крім того, в компанії додали, що вже працюють над новою креативною концепцією та планують презентувати оновлену рекламну кампанію вже цього року.

"Ми готуємо ідеї, які поєднують емоції, почуття та натхнення, щоб наші клієнти відчули "Золотий Вік" по-новому. Оновлена рекламна кампанія вийде вже цього року та стане яскравим етапом у розвитку нашого бренду", - йдеться в заяві.

Що передувало

Інцидент, що призвів до розірвання контракту, стався під час американського туру NK, який включав виступи в Чикаго, Маямі та Нью-Йорку.

За інформацією "Суспільного", співачка включила до програми концерту старі пісні російською мовою.

Особливе обурення викликала її заява зі сцени про те, що не має значення, якою мовою люди розмовляють, адже "існує одна мова, яку всі розуміють, це — любов".

Відеозапис цієї промови швидко поширився у соціальних мережах, викликавши шквал критики та невдоволення серед українських користувачів. Користувачі почали закликати "Золотий Вік№ розірвати контракт з артисткою.