Культурний фронт: ГО "Контрамарка Хелп" реалізує волонтерський проєкт з придбання мобільного шпиталю

ГО "Контрамарка Хелп" була заснована у квітні українськими підприємцями, що розвивали та експортували продукти автоматизації квиткового сервісу. З початку війни волонтерська діяльність стала головним пріоритетом. Організація фокусує зусилля на забезпеченні адресної гуманітарної та логістичної допомоги громадянам, ЗСУ та ТРО, лікарням та пацієнтам.

Наразі "Контрамарка Хелп" реалізує важливий та великий проєкт з придбання мобільного шпиталю.

Мобільний шпиталь — це повноцінна лікарня на колесах, оснащена сучасним медичним обладнанням для розгортання та надання невідкладної хірургічної допомоги безпосередньо поблизу місць активних бойових дій.

Всередині — оглядові та маніпуляційні з кушетками, хірургічне відділення, рентген обладнання, лабораторія. Це нагальні потреби військових медиків та цивільної медичної інфраструктури.

Розгортання такого шпиталю в районах бойових дій займає всього 40 хвилин. За день роботи шпиталь може приймати до 150 осіб та рятувати до 500 життів на місяць! Без транспортування поранених на великі відстані, що дуже важливо при їх рятуванні.

Також слід додати те, що мобільні шпиталі можуть тимчасово замінити зруйновані шпиталі, працювати в місцях тимчасового проживання. Наприклад, як амбулаторії у наметових містечках.

Волонтери "Контрамарка Хелп" знайшли та зарезервували потрібний шпиталь у Туреччині. Зараз триває збір коштів для сплати та відвантаження. Сумма — 260 342 євро. Велика, однак реальна. Частково проєкт фінансується благодійними внесками з проведених концертів, здебільшого організованих за підтримки «Контрамарки».