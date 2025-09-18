Евакуація з Куп’янщини стала небезпечною: подробиці від волонтера

Про це в етері Громадського радіо розповів керівник організації "Троянда на руці", член евакуаційної групи Олександр Гуманюк.

Він розповів, що минулого тижня на околицях Куп’янської громади автомобіль волонтерів, тікаючи від FPV-дрона, перекинувся. Чи були внаслідок цієї аварії загиблі або постраждалі, він не повідомив. Але зазначив: кожна евакуація пов’язана з величезним ризиком.

Забрати людей з самого Куп’янська часто неможливо. Тому волонтери просять їх виходити пішки до безпечнішого місця. Іноді людей до волонтерів підвозять військові. Рідко вдається забирати людей з міста на бронетехніці. Околиці Куп’янщини також дуже небезпечні через велику кількість ворожих дронів.

Відповідаючи на запитання про те, чи існують можливості обійти шляхи, що перебувають під вогневим контролем росіян, Олександр Гуманюк сказав: "Тут ситуація пов’язана з плануванням і везінням. Ось така сукупність факторів. Ми використовуємо правильний час та співпрацюємо між собою, дізнаємося безпекову ситуацію. І у ці більш-менш безпечні вікна, коли можна прориватися, ми намагаємося прориватися. Слава Богу, ангели охороняють нас усіх під час місій евакуації й переважно все проходить добре. Але ризик справді великий".

Олександр Гуманюк каже, що броньованих автомобілів для вивезення людей з Куп’янської громади недостатньо. Наразі ведуться перемовини з міжнародними партнерами про купівлю додаткових машин. А ось захищати свої автомобілі засобами радіоелектронної боротьби для протидії ворожим дронам волонтери не можуть — їм це забороняє міжнародне гуманітарне право.

"З погляду міжнародного гуманітарного права, будь-який вплив на війну робить людину автоматично комбатантом. Глушіння FPV-дронів робить вас комбатантом автоматично. Тому військові можуть використовувати РЕБ на автомобілях, а цивільні — ні. Ми активно адвокатуємо, щоб змінити цю історію, і щоб цивільним можна було використовувати РЕБ і збільшити шанси на виживання", — наголосив керівник "Троянди на руці".

Попри важку ситуацію, на Куп’янщині досі зустрічаються випадки, коли батьки, які не хочуть виїжджати, переховують своїх дітей. Ця ситуація була характерною й раніше для Донецької області. Олександр Гуманюк зазначив, що наразі йде збір інформації про дітей, які перебувають у громадах на лінії бойового зіткнення. Зазначимо, раніше влада заявляла, що в Куп’янській громаді дітей не залишилося.

Олександр Гуманюк наголосив: батьки ховають дітей доволі професійно. І про те, що вони є, вдається дізнатися лише в разі якоїсь надзвичайної ситуації або випадкового контакту.

"Часто такі батьки переходять в агресивний захист. Починають кричати, відмовлятись і просять не лізти в їхню сім’ю. Коли це територія, куди ми можемо приїхати з поліцією та соцслужбами, то ми відпрацьовуємо це за допомогою відповідного інструментарію. А якщо там лише евакуаційні групи, то вони не можуть силоміць забирати таких людей і дітей. Бувають дуже важкі ситуації", — розповів волонтер.

Він додав, що існує механізм примусового вилучення дітей у батьків, які відмовляються від евакуації. Утім, це трапляється нечасто. Сам Олександр Гуманюк особисто не бачив таких випадків, але чув про одну-дві такі ситуації. Він зазначив, що вилучення дітей використовують як інструмент тиску. Коли батьки чують, що їхню дитину заберуть, то погоджуються на виїзд.

Організація "Троянда на руці» приймає заявки на евакуацію. Для подробиць потрібно зателефонувати на номер їхньої гарячої лінії: 0-98-3-888-649.