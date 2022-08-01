Курс гривні спекулятивно розганяється, - інвестиційний банкір Фурса

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Гривня вже перестала невпинно кудись рухатись. Сьогодні курс долара до гривні на чорному ринку вже складає 40-41 грн. За останній тиждень ми спостерігали психологічно спекулятивний занос курсу. Таку ж ситуацію ми спостерігали на початку червня, коли курс спекулятивно розганяли. Тут відбулось теж саме. НБУ змінив курс і цілком природно, що курс на чорному ринку теж змінився", - пояснив Фурса.

Інвестиційний банкір вважає, що НБУ може втратити контроль над курсом гривні.

"Спочатку курс був змінений природними факторами, а вже потім почалась спекулятивне збільшення курсу. І зараз для НБУ дуже важливо подати сигнал, що перестановка курсу була разовою акцією, а не постійною. Якщо цього не станеться, то НБУ може втратити контроль над курсом гривні", - додав він.

Національний банк України 21 липня встановив новий офіційний курс гривні до американського долара на рівні 36,56 грн за долар. Отже, він зріс аж на 25% від 24 лютого.

29 липня Національний банк України прийняв постанову про посилення вимог до низки небанківських установ з метою мінімізації спекуляцій на валютному ринку в умовах війни. Таким рішенням НБУ заборонив обмінникам показувати курс валют на вуличних табло.

Станом на ранок 1 серпня долар в обмінниках можна придбати по 40,50 грн, а євро - 41,20 грн

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