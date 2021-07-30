Курс валют: долар і євро на кінець тижня перейшли до зростання

Про це йдеться у даних НБУ.

Станом на 29 липня курс становив 26,86 грн/$.

Офіційний курс гривні до євро на 30 липня встановлено на рівні 31,92 грн/євро. Станом на 29 липня курс складав 31,70 грн/євро.

На готівковому ринку 30 липня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,90 продають - по 27,02 грн.

Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,70 до 26,97 грн/$, продажу - в межах 26,50 - 27,95 грн/$.



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