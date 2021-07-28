Курс валют: долар і євро продовжують дешевшати

Про це йдеться в даних НБУ.

Станом на 27 липня курс становив 26,98 грн/$.

Офіційний курс гривні до євро на 28 липня встановлено на рівні 31,78 грн/євро. Станом на 27 липня курс складав 31,81 грн/євро.

На готівковому ринку 28 липня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,90 продають - по 27,05 грн.

Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,70 до 26,97 грн/$, продажу - в межах 26,50 - 27,95 грн/$.