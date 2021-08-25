Курс валют: долар почав тиждень зі зростання в ціні
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 25 серпня 2021 року на позначці 26,65 грн/$
Про це йдеться у даних НБУ.
Станом на 20 cерпня курс становив 26,65 грн/$.
Офіційний курс гривні до євро на 25 серпня встановлено на рівні 31,13 грн/євро. Станом на 20 серпня курс складав 31,17 грн/євро.
На готівковому ринку 25 cерпня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,78 продають - по 26,85 грн.
Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,55 до 27,20 грн/$, продажу - в межах 26,75 - 26,81 грн/$.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.6
Купівля 26.6Продаж 26.85
-
EUR
Купівля 31.06Продаж 31.48
- Актуальне
- Важливе