Курс валют: долар почав тиждень зі зростання в ціні

Про це йдеться у даних НБУ.

Станом на 20 cерпня курс становив 26,65 грн/$.

Офіційний курс гривні до євро на 25 серпня встановлено на рівні 31,13 грн/євро. Станом на 20 серпня курс складав 31,17 грн/євро.

На готівковому ринку 25 cерпня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,78 продають - по 26,85 грн.

Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,55 до 27,20 грн/$, продажу - в межах 26,75 - 26,81 грн/$.