Курс валют: гривня почала тиждень зі зміцнення

Про це йдеться у даних НБУ.

Станом на 13 cерпня курс становив 26,76 грн/$.

Офіційний курс гривні до євро на 16 серпня встановлено на рівні 31,40 грн/євро. Станом на 13 серпня курс складав 31,42 грн/євро.

На готівковому ринку 16 cерпня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,70 продають - по 26,85 грн.

Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,35 до 27,40 грн/$, продажу - в межах 26,74 - 27 грн/$.