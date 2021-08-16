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Курс валют: гривня почала тиждень зі зміцнення

16 серпня, 2021 понедiлок
09:15
Економіка курс долара

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 16 серпня 2021 року на позначці 26,69 грн/$

Про це йдеться у даних НБУ.

Станом на 13 cерпня курс становив 26,76 грн/$.

Офіційний курс гривні до євро на 16 серпня встановлено на рівні 31,40 грн/євро. Станом на 13 серпня курс складав 31,42 грн/євро.

На готівковому ринку 16 cерпня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,70 продають - по 26,85 грн.

Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,35 до 27,40 грн/$, продажу - в межах 26,74 - 27 грн/$.

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