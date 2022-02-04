Курс валют: НБУ зміцнив гривню щодо долару і євро
На п'ятницю, 4 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долару на рівні 28,27 грн/$
Про це повідомляє сайт НБУ.
Євро за курсом НБУ коштує 31,92 грн, 10 російських рублів - 3,71 грн.
На готівковому ринку станом на 8:00, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 28,15 грн, продають - по 28,25 грн.
При цьому пропозиції купівлі коливаються від 28,1 грн до 28,22 грн, продажу - від 28,19 грн до 28,35 грн.
- Напередодні, 3 лютого, офіційний валютний курс становив 28,39 грн/$, 32,14 грн/євро, 3,74 грн за 10 російських рублів.
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