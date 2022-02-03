Долар повернувся до зростання за курсом НБУ

Про це повідомляє сайт НБУ.



Євро за курсом НБУ коштує 32,14 грн, 10 російських рублів - 3,74 грн.



На готівковому ринку станом на 7:45, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 28,18 грн, продають - по 28,3 грн.



При цьому пропозиції купівлі коливаються від 28,15 грн до 28,25 грн, продажу - від 28,23 грн до 28,4 грн.



Напередодні, 2 лютого, офіційний валютний курс становив 28,32 грн/$, 31,89 грн/євро, 3,7 грн за 10 російських рублів.



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