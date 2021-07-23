Курс валют: ціна долара впала на кінець тижня

Про це йдеться в даних НБУ.



Станом на 22 липня курс становив 27,24 грн/$.



Офіційний курс гривні до євро на 23 липня встановлено на рівні 32,03 грн/євро. Станом на 22 липня курс складав 32,06 грн/євро.



На готівковому ринку 23 липня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 27 продають - по 27,24 грн.



Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 27 до 27,24 грн/$, продажу - в межах 27,15 - 27,35 грн/$.

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