Курс валют: ціна долара впала на кінець тижня
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 23 липня 2021 року на позначці 27,19 грн/$
Про це йдеться в даних НБУ.
Станом на 22 липня курс становив 27,24 грн/$.
Офіційний курс гривні до євро на 23 липня встановлено на рівні 32,03 грн/євро. Станом на 22 липня курс складав 32,06 грн/євро.
На готівковому ринку 23 липня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 27 продають - по 27,24 грн.
Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 27 до 27,24 грн/$, продажу - в межах 27,15 - 27,35 грн/$.
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