Курс валют: ціна долара знову знижується

Про це йдеться у даних НБУ.

Станом на 18 cерпня курс становив 26,68 грн/$.

Офіційний курс гривні до євро на 19 серпня встановлено на рівні 31,24 грн/євро. Станом на 18 серпня курс складав 31,38 грн/євро.

На готівковому ринку 19 cерпня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,75 продають - по 26,85 грн.

Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,60 до 27,40 грн/$, продажу - в межах 26,74 - 26,95 грн/$.