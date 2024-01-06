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Безпрограшний варіант до застілля: курячі стегна в духовці. Рецепт
Курка – безпрограшний варіант до будь-якого застілля. Її люблять абсолютно всі. Просто змішуємо маринад, даємо настоятися та запікаємо
Інгредієнти для приготування курячих стегон:
- курячі стегна - 1 кг
- олія - 60 мл
- гірчиця - 20 г
- паприка - 10 г
- куркума - 5 г
- орегано - 5 г
- суміш трав - за смаком
- часник - 3 зубч.
- сіль - 5 г
- перець чорний мелений 3 г
- зелень (для прикраси) - 50 г
Покроковий рецепт приготування курячих стегон:
- курячі стегна промиваємо проточною водою
- просушуємо
- у глибоку миску вливаємо олію
- додаємо гірчицю, паприку, куркуму, орегано, будь-які сухі трави, сіль і мелений перець
- часник очищаємо, промиваємо, витираємо насухо, пропускаємо через прес, додаємо до майбутнього маринаду
- усі інгредієнти змішуємо до однорідності
- перекладаємо підготовлені курячі стегна в миску з маринадом
- необхідно протерти кожен шматочок
- накриваємо миску кришкою
- залишаємо на 3 години
- вмикаємо духовку на 190 градусів для розігріву
- викладаємо мариновані курячі стегна на лист
- відправляємо його в духовку на 45 хв.
- готовність визначаємо за золотистою скоринкою
- посипаємо готові стегна подрібненою зеленню.
Смачного!
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