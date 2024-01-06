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Безпрограшний варіант до застілля: курячі стегна в духовці. Рецепт

6 січня, 2024 субота
10:00
рецепти курячі стегна

Курка – безпрограшний варіант до будь-якого застілля. Її люблять абсолютно всі. Просто змішуємо маринад, даємо настоятися та запікаємо

рецепт приготування курячих стегон

Інгредієнти для приготування курячих стегон:

  • курячі стегна - 1 кг
  • олія - 60 мл
  • гірчиця - 20 г 
  • паприка - 10 г
  • куркума - 5 г 
  • орегано - 5 г
  • суміш трав - за смаком
  • часник - 3 зубч.
  • сіль - 5 г
  • перець чорний мелений 3 г
  • зелень (для прикраси) - 50 г

Покроковий рецепт приготування курячих стегон:

  • курячі стегна промиваємо проточною водою 
  • просушуємо 
  • у глибоку миску вливаємо олію
  • додаємо гірчицю, паприку, куркуму, орегано, будь-які сухі трави, сіль і мелений перець
  • часник очищаємо, промиваємо, витираємо насухо, пропускаємо через прес, додаємо до майбутнього маринаду
  • усі інгредієнти змішуємо до однорідності
  • перекладаємо підготовлені курячі стегна в миску з маринадом 
  • необхідно протерти кожен шматочок
  • накриваємо миску кришкою 
  • залишаємо на 3 години
  • вмикаємо духовку на 190 градусів для розігріву 
  • викладаємо мариновані курячі стегна на лист 
  • відправляємо його в духовку на 45 хв. 
  • готовність визначаємо за золотистою скоринкою
  • посипаємо готові стегна подрібненою зеленню.

Смачного!

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