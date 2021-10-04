Кузін: COVID-вакцина Moderna залишилася лише на Рівненщині

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю для "Фокуса".

За його словами, препарат Moderna в Україні не утилізували. Цю вакцину країна отримала в рамках гуманітарної допомоги, вона розподілялася двома великими партіями.

Термін її використання - до 31 грудня 2021 року, але після розморожування - 30 днів.

"Всі регіони, в тому числі Донецька область, відзвітували, що повністю використали отримані препарати, списань не було. Є тільки одне звернення від Рівненської області, де залишилося 3-4 тисячі доз ще замороженої вакцини. Ми її заберемо на національний рівень і використаємо", - наголосив Кузін.

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