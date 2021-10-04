Кузін: COVID-вакцина Moderna залишилася лише на Рівненщині
У МОЗ заявили, що вакцина від коронавірусу Moderna залишилася тільки в Рівненській області
Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю для "Фокуса".
За його словами, препарат Moderna в Україні не утилізували. Цю вакцину країна отримала в рамках гуманітарної допомоги, вона розподілялася двома великими партіями.
Термін її використання - до 31 грудня 2021 року, але після розморожування - 30 днів.
"Всі регіони, в тому числі Донецька область, відзвітували, що повністю використали отримані препарати, списань не було. Є тільки одне звернення від Рівненської області, де залишилося 3-4 тисячі доз ще замороженої вакцини. Ми її заберемо на національний рівень і використаємо", - наголосив Кузін.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.47
Купівля 26.47Продаж 26.69
-
EUR
Купівля 30.63Продаж 31.02
- Актуальне
- Важливе