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"Кузня на Рибальському" передає 500 кулеметів ПКМ, виготовлених на експорт, Збройним Силам України

9 березня, 2022 середа
14:19
війна з Росією Порошенко

Завод "Кузня на Рибальському" передає півтисячі кулеметів ПКМ ("Покемон"), які виготовлялись на експорт, для Збройних Сил України. Це дозволить оснастити шість бригад української армії

"В нас є кому воювати. Є чим воювати. Ми на своїй землі, ми свого не віддамо. Перемога буде за нами", – говорить представник ЗСУ, лейтенант Максим Кодан.



"Цей "Покемончик" майже повністю виготовлений на "Кузні на Рибальському", все, крім стволів. Все інше виготовлене на нашому підприємстві. Цей контракт був запланований ще три роки тому. Тисяча одиниць на експорт. Сьогодні це дає можливість боронити Україну", – говорить гендиректор заводу Костянтин Картошкін.

"На сьогодніншій день завод "Кузня на Рибальському" виготовив велику кількість кулеметів ПКМ. Це базовий кулемет для Збройних сил України", – сказав Петро Порошенко. 

"У нас кулемет по штатному розпису має бути на відділення, три – на взвод, дев’ять – на роту. Відповідно 27 – на батальйон і близько 70-80 – на бригаду", – пояснює п’ятий президент. 



"Завод "Кузня на Рибальському" передає нашим славним Збройним силам, в даному випадку Сухопутним військам кулеметне озброєння на шість повноцінних бригад. Сьогодні третина з цього виходить для комплектації Сухопутних сил", – повідомив Петро Порошенко. 

"Ми наголошуємо, що це буде не лише для оборони Києва. Це піде і на частини Збройних сил, і тероборону, якщо буде прийняте рішення Командувачем Сухопутних сил. І для Чернігова, і для Харкова, і для Запоріжжя, і для оборони Миколаєва. Скрізь, де наші війська боронять Україну від агресора", – пояснює Порошенко. 

"Ми зробимо все можливе, щоб доукомплектувати всі необхідні частини. Ми працюємо у дуже ефективній співпраці, і я хочу подякувати колективу заводу за те, що в ці часи вони вивели людей і  роблять усе, щоб була проведена доукомплектація для підвищення бойових спроможностей Збройних сил України», – сказав Порошенко. 

"Ми підтримуємо Збройні Сили України. Ми є частиною Збройних Сил України. Бо на сьогоднішній день кожен українець – це солдат, воїн, який має спільно пліч-о-пліч боронити рідну землю. Незалежно від того – чи ти на заводі, чи в теробороні, незалежно від того чи ти є в складі Збройних Сил. Тому спільної нам усім перемоги", – говорить Петро Порошенко. 

Порошенко
Путін
Володимир Зеленський
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