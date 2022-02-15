Латинська Америка та Океанія приєдналися до протистояння російському тиску на Україну, - Кулеба

Про це він сказав на брифінгу 15 лютого, передає Еспресо.TV.



Очільник МЗС зазначив, що зовнішньополітична команда України продовжує перебувати на постійному зв'язку з партнерами. Він нагадав, що провів телефонні перемовини з головами дипломатії Туреччини, Австрії, Молдови, державним секретарем США, генеральним секретарем ООН, міністром закордонних справ Бразилії, і 15 лютого перед брифінгом мав розмову з міністром закордонних справ Нової Зеландії.



Кулеба також наголосив, що Карибська співдружність КАРІКОМ, яка об'єднує ключові економіки Карибського регіону, підтримала Україну та зробила окрему заяву щодо створеної РФ безпекової кризи і закликала знизити напругу.



"Ця глобальна географія контактів свідчить про те, що у протистоянні російському шантажу та тиску Україні дійсно вдалося створити глобальну коаліцію партнерів. Те, що відбувається в Україні, - це не лише українська чи європейська проблема, це навіть більше ніж євроатлантична проблема - йдеться дійсно про безпеку світу. І саме тому наші партнери з Латинської Америки, з Океанії відгукуються на цю проблему і докладають зусиль для її вирішення наявними у їхньому розпорядженні засобами", - сказав чільник МЗС.



Він додав, що для нас ключовим є те, що Україна ніколи не залишиться сам-на-сам з країною-агресором.

Нагадаємо, 15 лютого Рада ухвалила звернення до ООН, Європарламенту, НАТО, ПАРЄ, ОБСЄ та іноземних держав щодо неприпустимості військового шантажу з боку РФ.