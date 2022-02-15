Латинська Америка та Океанія приєдналися до протистояння російському тиску на Україну, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що партнери з Латинської Америки та Океанії долучилися до протистояння російському шантажу України
Про це він сказав на брифінгу 15 лютого, передає Еспресо.TV.
Очільник МЗС зазначив, що зовнішньополітична команда України продовжує перебувати на постійному зв'язку з партнерами. Він нагадав, що провів телефонні перемовини з головами дипломатії Туреччини, Австрії, Молдови, державним секретарем США, генеральним секретарем ООН, міністром закордонних справ Бразилії, і 15 лютого перед брифінгом мав розмову з міністром закордонних справ Нової Зеландії.
Кулеба також наголосив, що Карибська співдружність КАРІКОМ, яка об'єднує ключові економіки Карибського регіону, підтримала Україну та зробила окрему заяву щодо створеної РФ безпекової кризи і закликала знизити напругу.
"Ця глобальна географія контактів свідчить про те, що у протистоянні російському шантажу та тиску Україні дійсно вдалося створити глобальну коаліцію партнерів. Те, що відбувається в Україні, - це не лише українська чи європейська проблема, це навіть більше ніж євроатлантична проблема - йдеться дійсно про безпеку світу. І саме тому наші партнери з Латинської Америки, з Океанії відгукуються на цю проблему і докладають зусиль для її вирішення наявними у їхньому розпорядженні засобами", - сказав чільник МЗС.
Він додав, що для нас ключовим є те, що Україна ніколи не залишиться сам-на-сам з країною-агресором.
- Нагадаємо, 15 лютого Рада ухвалила звернення до ООН, Європарламенту, НАТО, ПАРЄ, ОБСЄ та іноземних держав щодо неприпустимості військового шантажу з боку РФ.
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