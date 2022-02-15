Рада ухвалила звернення до ООН, Європарламенту, НАТО, ПАРЄ, ОБСЄ та іноземних держав щодо неприпустимості військового шантажу з боку РФ
Верховна Рада України ухвалила проєкт постанови №7045 про звернення до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, ПА ОЧЕС, урядів та парламентів іноземних держав у зв’язку з військовою ескалацією РФ навколо України
За відповідне рішення проголосували 326 депутатів, повідомляє Еспресо.TV.
Так, пропонується визнати, що вимоги Російської Федерації до міжнародних партнерів щодо недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України, є порушенням:
- Конституції та законодавства України;
- Основних принципів та норм міжнародного права, Статуту ООН, Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року (Гельсінський заключний акт),
- Підсумкового документу Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 21 листопада 1990 року (Паризька хартія для нової Європи);
- Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року (Будапештський меморандум);
- Резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Територіальна цілісність України» № 68/262, від 27 березня 2014 року, Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму від 9 грудня 1999 року та інших міжнародно-правових актів.
- Нагадаємо, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вніс пропозицію ухвалити постанову щодо звернення до Організації Об'єднаних націй з приводу неприйнятності військового шантажу України з боку РФ.
- 24 січня 2022 У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови.
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