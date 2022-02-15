Рада ухвалила звернення до ООН, Європарламенту, НАТО, ПАРЄ, ОБСЄ та іноземних держав щодо неприпустимості військового шантажу з боку РФ

За відповідне рішення проголосували 326 депутатів, повідомляє Еспресо.TV.



Так, пропонується визнати, що вимоги Російської Федерації до міжнародних партнерів щодо недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України, є порушенням:

Конституції та законодавства України;

Основних принципів та норм міжнародного права, Статуту ООН, Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року (Гельсінський заключний акт),

Підсумкового документу Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 21 листопада 1990 року (Паризька хартія для нової Європи);

Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року (Будапештський меморандум);

Резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Територіальна цілісність України» № 68/262, від 27 березня 2014 року, Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму від 9 грудня 1999 року та інших міжнародно-правових актів.

Нагадаємо, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вніс пропозицію ухвалити постанову щодо звернення до Організації Об'єднаних націй з приводу неприйнятності військового шантажу України з боку РФ.

24 січня 2022 У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

У проєкті постанови пропонується також направити текст звернення до ООН, Європарламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій.