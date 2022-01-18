"Лаціо" дотиснув "Удінезе" в овертаймі та вийшов у чвертьфінал Кубка Італії, на римлян чекає матч з "Міланом"

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Основний час матчу "Лаціо" - "Удінезе", який проходив у Римі, завершився із рахунком 0:0. Команду, яка зіграє в чвертьфіналі Кубка Італії, довелось вирішувати в овертаймі.



Переможний м'яч на 106-й хвилині забив головний бомбардир "Лаціо" Чіро Іммобіле.



У чвертьфіналі КУ "Лаціо" зустрінеться проти "Мілана".



Кубок Італії



1/8 фіналу



18 січня



"Лаціо" - "Удінезе" 1:0



Гол: Іммобіле, 106

14 січня в 1/8 фіналу Кубка Італії з футболу "Мілан" переміг "Дженоа" в овертаймі.