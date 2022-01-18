"Лаціо" дотиснув "Удінезе" в овертаймі та вийшов у чвертьфінал Кубка Італії, на римлян чекає матч з "Міланом"
В 1/8 фіналу Кубка Італії з футболу римський "Лаціо" мінімально переміг "Удінезе"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Основний час матчу "Лаціо" - "Удінезе", який проходив у Римі, завершився із рахунком 0:0. Команду, яка зіграє в чвертьфіналі Кубка Італії, довелось вирішувати в овертаймі.
Переможний м'яч на 106-й хвилині забив головний бомбардир "Лаціо" Чіро Іммобіле.
У чвертьфіналі КУ "Лаціо" зустрінеться проти "Мілана".
Кубок Італії
1/8 фіналу
18 січня
"Лаціо" - "Удінезе" 1:0
Гол: Іммобіле, 106
- 14 січня в 1/8 фіналу Кубка Італії з футболу "Мілан" переміг "Дженоа" в овертаймі.
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