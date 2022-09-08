Про це повідомляє LSM.

Зазначається, що навесні два санаторії в Юрмалі – російський "Дзінтаркрасц" (також відомий як "Янтарний Берег") і білоруський санаторій "Білорусія" – були змушені припинити свою роботу.

Перший юридично належить департаменту адміністрації президента Росії, а другий належить фонду, уповноваженому президентом Білорусі, що робить їх безпосередньо пов’язаними з Путіним і Лукашенком. Керівники обох санаторіїв потрапили до чорного списку Латвії.

Наразі Міністерство юстиції розпочало судовий процес, щоб обидва ці об’єкти, а також Дім Москви в Ризі могли бути конфісковані та, можливо, використані для розміщення біженців від війни в Україні.

Офіційний законодавчий процес ще не почався, але міністри юстиції Латвії та України вже погодили рішення, яке міністерство юстиції ще не готове оприлюднити публічно.

Муніципалітет Юрмали зазначив в письмовому коментарі: "Муніципалітет утримується від коментарів щодо власності, яка йому не належить. Про користування майном треба запитувати їх власників".

Тим часом міністерство юстиції поки що не повідомляє, скільки саме часу знадобиться, поки процес завершиться і будівлі буде арештовано.

"Зрозуміло, що в інтересах усіх європейських країн переконатися, що майно російської держави та російських олігархів не знаходиться на території Європейського Союзу. Зараз ми знайшли підтримку в інших країнах ЄС, тому що вони мають схожі проблеми", – сказав Вітолс.

Однією з визначних пам'яток "Дзінтаркрасца" є будиночок для відпочинку радянських вождів.

30 серпня ЗМІ повідомили, що з початку повномасштабної війни в Латвії зареєстровано 37 332 біженців з України, з них 32 097 осіб отримали дозвіл на проживання з правом на працевлаштування.

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