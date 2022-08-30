У Латвії знайшли притулок понад 37 тис. біженців з України

Про це повідомляє Delfi з посиланням на свіжу статистику Міністерства внутрішніх справ Латвії.

Допомогою комісій самоврядувань із цивільної оборони у пошуку житла скористалися 12 474 особи. Це означає, що решта біженців знайшли житло самостійно або зупинилися у друзів та родичів. 46% загальної кількості біженців становлять жінки, 22% – чоловіки, 32% – діти, переважно віком від двох до 17 років.

Жителі України, які мають біометричні паспорти і не потребують ні соціальної допомоги, ні допомоги розміщення, можуть перебувати в Латвії до 90 днів на рік без повідомлення державним органам.

Наприкінці липня уряд ухвалив поправки до правил надання первинної допомоги українцям, які передбачають підвищення витрат на розміщення українських біженців на строк до 60 днів.

За підрахунками Міністерства освіти і науки, 1 вересня у дитячих садках та школах Латвії новий навчальний рік розпочнуть 3339 українських дітей. Дві третини навчатимуться в школі, третина – ходитимуть до дитячих садків.

У Ризі цього року буде близько тисячі школярів з України, близько 700 дітей будуть у муніципальних дитячих садках, ще 400 – у приватних дошкільних навчальних закладах. Найпопулярніший навчальний заклад – Ризька українська середня школа.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb