Про це інформує Delfi з посиланням на заяву державного секретаря міністерства оборони Латвії Яніса Гарісонса.

Як передає Delfi, країна сподівається, що HIMARS зможе надійти в розпорядження латвійських військових до 2025 року. При цьому зазначається, що високий попит на цю зброю в Україні може сповільнити постачання до Латвії.

Як відомо, системи HIMARS планує придбати всі три країни Балтії - Латвія, Литва та Естонія.

"Ми говорили раніше, коли складався бюджет, що у нас є три головні пріоритети – протикорабельні ракети, ППО та далекобійна артилерія, або HIMARS. Закупівля цього обладнання є спільним рішенням і проєктом усіх країн Балтії. Ми надіслали запит до уряду США щодо наявності та цін і зараз очікуємо на відповідь. Ми сподіваємося отримати схвалення до вересня, як це зробила Естонія. Надалі американська сторона замовлятиме системи HIMARS у своїх виробників – компанії Lockheed Martin. США також закуплять у виробника та забезпечать навчання наших солдатів роботі з HIMARS", – зазначив представник латвійського міноборони.

Державний департамент США у п’ятницю схвалив продаж уряду Естонії реактивних систем залпового вогню HIMARS і пов’язаного обладнання на суму до 500 мільйонів доларів