Латвія придбає для ЗСУ дрони та позашляховики на кошти, які збирала на "байрактари"

Про це повідомило посольство України в Латвії.

Зазначається, що загалом було зібрано більше ніж 900 тисяч євро.

"З огляду на сучасну військову ситуацію, а також на тривалість збору коштів в рамках цього проєкту, його організаторами та учасниками було запропоновано використати зібрані пожертви на придбання 45 тактичних безпілотників латвійського виробництва та 15 позашляховиків для Збройних Сил України, які можуть бути готові до відправки у найближчий час", - пояснила пресслужба посольства в дописі.

Очікується, що відправка буде можливою вже найближчим часом після придбання.

Під час пресконференції посол України Олександр Міщенко та міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс закликали придбати зазначені тактичні дрони та позашляховики для української армії вже зараз.

Також під час виступу Пабрікс наголосив на тому, що Латвія й надалі дотримуватиметься позиції підтримки нашої держави в боротьбі з російським агресором до повної перемоги України.

20 вересня глава Міністерства закордонних справ Латвії після оголошення РФ псевдореферендумів закликав світ до нових санкцій проти країни-агресора та надання Україні більше зброї.

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