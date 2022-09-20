Про це написав у твіттері глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав до нових санкцій проти РФ та постачати більше зброї для України через організацію Росією псевдореферендумів на окупованих територіях у нашій країні.

"Судячи з усього, Росія просувається вперед з організацією фальшивих референдумів на окупованих територіях України, міжнародне співтовариство має відкинути цей крок, мають послідувати нові санкції, й Україна має отримати більше зброї для звільнення своєї території, ми маємо сказати ні російському шантажу", - пише Рінкевичс.

Раніше голова Луганської ОВА заявив, що псевдореферендум на Луганщині потрібен для оголошення загальної мобілізації в Росії.

Дмитро Медведєв заявив, що у разі загарбання Донбасу до складу РФ Москва зможе "використовувати всі сили самозахисту".

Сьогодні, 20 вересня, окупаційна влада Херсонщини, Запоріжжя й терористичних "ЛНР" та "ДНР" ухвалила рішення провести "референдуми про входження до складу РФ".

Російські ринки у вівторок обвалилися на тлі новин про референдуми, що готують, на окупованих Росією територіях України а також зміни КПК щодо мобілізації та воєнного стану.

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