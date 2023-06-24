Латвія припиняє видачу віз для росіян
На тлі громадянської війни у Росії Латвія припиняє видавати росіянам гуманітарні або будь-яких інші візи, а також посилює охорону кордону з РФ
Про це заявив обраний президент Латвії Едгарс Рінкевичс у Twitter.
"Латвія не видаватиме гуманітарних та інших віз у зв'язку з подіями в Росії", - зазначив він.
Окрім цього, влада Латвії ухвалила рішення не змінювати обмеження на перетин кордону, які діють для громадян РФ з 19 вересня 2022 року.
Рінкевичс наголосив, що Латвія, Естонія і Литва скоординовано охороняють кордони з Росією і Білоруссю та за необхідності ухвалюватимуться спільні рішення.
Також колишній міністр закордонних справ Латвії заявив, що країна уважно стежить за розвитком ситуації в Росії й обмінюється інформацією з союзниками.
"Охорону кордону посилили, візи чи в’їзд на кордон росіянам, які виїжджають з Росії через поточні події, розглядатися не будуть. Прямої загрози Латвії зараз немає", - зазначив він.
- 23 червня російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. 24 червня вагнерівці оточили штаб Південного військового округу РФ у Ростові-на-Дону та рухаються колонами на Москву. Шойгу відповідає ударами авіації. Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.
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