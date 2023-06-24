Про це заявив обраний президент Латвії Едгарс Рінкевичс у Twitter.

"Латвія не видаватиме гуманітарних та інших віз у зв'язку з подіями в Росії", - зазначив він.

Окрім цього, влада Латвії ухвалила рішення не змінювати обмеження на перетин кордону, які діють для громадян РФ з 19 вересня 2022 року.

Рінкевичс наголосив, що Латвія, Естонія і Литва скоординовано охороняють кордони з Росією і Білоруссю та за необхідності ухвалюватимуться спільні рішення.

Також колишній міністр закордонних справ Латвії заявив, що країна уважно стежить за розвитком ситуації в Росії й обмінюється інформацією з союзниками.

"Охорону кордону посилили, візи чи в’їзд на кордон росіянам, які виїжджають з Росії через поточні події, розглядатися не будуть. Прямої загрози Латвії зараз немає", - зазначив він.