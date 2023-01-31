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Латвія продовжила надзвичайну ситуацію на кордоні з Білоруссю до 10 травня

31 січня, 2023 вiвторок
17:42
Світ Латвія

У вівторок, 31 січня, уряд Латвії схвалив продовження надзвичайної ситуації на кордоні з Білоруссю до 10 травня з метою боротьби з нелегальною міграцією

Про це повідомляє портал Delfi.

Зазначається, що надзвичайну ситуацію в Лудзенському і Краславському краях і Даугавпілсі вперше оголосили 10 серпня 2021 року. Її кілька разів продовжували, і попереднє продовження діяло до 10 лютого.

Зокрема відомо, що Міністерство юстиції раніше заперечувало проти продовження надзвичайної ситуації без особливих на те підстав.

Мін'юст зазначає, що в демократичній і правовій державі надзвичайна ситуація як правовий режим, коли Кабінет міністрів може обмежувати права і свободи органів державного управління та самоврядування, фізичних і юридичних осіб, а також покладати на них додаткові обов'язки, не може слугувати засобом організації роботи різних державних органів і виділення додаткового фінансування.

Видання зазначає, що на думку Мін'юсту, Міністерство внутрішніх справ не намагалося створити більш ефективний і водночас більш ощадливий режим охорони кордону з моменту оголошення надзвичайної ситуації в серпні 2021 року.

Також звертається увага на те, що закон про державний кордон Латвії вже передбачає можливість запровадження посиленого прикордонного контролю або, навіть, оголошення надзвичайної ситуації в прикордонній смузі. 

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Під час оголошення надзвичайної ситуації на кордоні з Білоруссю прикордонники, збройні сили й поліція мають право використовувати наявні в їхньому розпорядженні засоби й процедури для припинення незаконного перетину кордону.

Співробітники правоохоронних органів також мають право дати особі розпорядження негайно припинити спробу незаконного перетину кордону або негайно повернутися в країну, звідки вона незаконно перетнула кордон, і вжити необхідних заходів для забезпечення дотримання відповідною особою цього розпорядження.

Постанова уряду також передбачає право на застосування фізичної сили та спеціальних засобів для негайного повернення людини в країну, звідки вона незаконно перетнула кордон, якщо вона не зробила цього добровільно після усного наказу прикордонника.

Додається також, що до 16 січня цього року було попереджено 233 спроби незаконного перетину латвійсько-білоруського кордону, водночас 12 осіб з гуманітарних причин було пропущено на територію Латвії.

Минулого року було попереджено 5286 спроб незаконного перетину латвійсько-білоруського кордону, 217 осіб отримали дозвіл на перетин кордону з гуманітарних міркувань.

  • 22 січня повідомлялося, що голова МВС Латвії Маріс Кучінскіс заявив, що його країна має конкретний план на випадок оголошення нової хвилі мобілізації РФ, російських утікачів до Латвії не пустять.

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