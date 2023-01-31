Латвія продовжила надзвичайну ситуацію на кордоні з Білоруссю до 10 травня

Про це повідомляє портал Delfi.

Зазначається, що надзвичайну ситуацію в Лудзенському і Краславському краях і Даугавпілсі вперше оголосили 10 серпня 2021 року. Її кілька разів продовжували, і попереднє продовження діяло до 10 лютого.

Зокрема відомо, що Міністерство юстиції раніше заперечувало проти продовження надзвичайної ситуації без особливих на те підстав.

Мін'юст зазначає, що в демократичній і правовій державі надзвичайна ситуація як правовий режим, коли Кабінет міністрів може обмежувати права і свободи органів державного управління та самоврядування, фізичних і юридичних осіб, а також покладати на них додаткові обов'язки, не може слугувати засобом організації роботи різних державних органів і виділення додаткового фінансування.

Видання зазначає, що на думку Мін'юсту, Міністерство внутрішніх справ не намагалося створити більш ефективний і водночас більш ощадливий режим охорони кордону з моменту оголошення надзвичайної ситуації в серпні 2021 року.

Також звертається увага на те, що закон про державний кордон Латвії вже передбачає можливість запровадження посиленого прикордонного контролю або, навіть, оголошення надзвичайної ситуації в прикордонній смузі.

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Під час оголошення надзвичайної ситуації на кордоні з Білоруссю прикордонники, збройні сили й поліція мають право використовувати наявні в їхньому розпорядженні засоби й процедури для припинення незаконного перетину кордону.

Співробітники правоохоронних органів також мають право дати особі розпорядження негайно припинити спробу незаконного перетину кордону або негайно повернутися в країну, звідки вона незаконно перетнула кордон, і вжити необхідних заходів для забезпечення дотримання відповідною особою цього розпорядження.

Постанова уряду також передбачає право на застосування фізичної сили та спеціальних засобів для негайного повернення людини в країну, звідки вона незаконно перетнула кордон, якщо вона не зробила цього добровільно після усного наказу прикордонника.

Додається також, що до 16 січня цього року було попереджено 233 спроби незаконного перетину латвійсько-білоруського кордону, водночас 12 осіб з гуманітарних причин було пропущено на територію Латвії.

Минулого року було попереджено 5286 спроб незаконного перетину латвійсько-білоруського кордону, 217 осіб отримали дозвіл на перетин кордону з гуманітарних міркувань.

22 січня повідомлялося, що голова МВС Латвії Маріс Кучінскіс заявив, що його країна має конкретний план на випадок оголошення нової хвилі мобілізації РФ, російських утікачів до Латвії не пустять.

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