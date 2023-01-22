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Очільник МВС: Латвія не пустить в країну росіян, які тікатимуть від мобілізації

22 січня, 2023 неділя
07:33
Світ Латвія

Голова МВС Латвії Маріс Кучінскіс заявив, що його країна має конкретний план на випадок оголошення нової хвилі мобілізації РФ, російських утікачів до Латвії не пустять

Про це мовиться в інтерв'ю голови Латвійського МВС виданню Delfi.

Маріс Кучінскіс заявив, що в разі оголошення нової хвилі мобілізації в Російській Федерації Латвія має конкретний план дій: росіян-ухилянтів до країни не допустять. 

Однак голова МВС зазначив, що ситуація в Латвії ускладнена на білоруському кордоні:

"На білоруському кордоні дуже рідко буває ранок, коли у графі звіту про спроби незаконного перетину кордону стоїть нуль. Мабуть, так буде доти, доки при владі залишається режим Лукашенка. Мало того, не можна сказати, що до цього не залучена і Росія. Зараз ми бачимо, що люди, які намагаються перетнути кордон, прилітають до Мінська з Москви, а потім їх везуть далі до кордону".

  • Нагадаємо, раніше зі спільною заявою на підтримку України виступили міністри оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії та Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів і Словаччини.
  • Ексголова МЗС Латвії Лінас Лінкявічюс також заявив, що зволікання з наданням Україні озброєння, необхідного для визволення від загарбників, лише заохочує агресора до продовження війни.

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Росія
Латвія
мобілізація
війна з Росією
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