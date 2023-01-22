Очільник МВС: Латвія не пустить в країну росіян, які тікатимуть від мобілізації
Голова МВС Латвії Маріс Кучінскіс заявив, що його країна має конкретний план на випадок оголошення нової хвилі мобілізації РФ, російських утікачів до Латвії не пустять
Про це мовиться в інтерв'ю голови Латвійського МВС виданню Delfi.
Маріс Кучінскіс заявив, що в разі оголошення нової хвилі мобілізації в Російській Федерації Латвія має конкретний план дій: росіян-ухилянтів до країни не допустять.
Однак голова МВС зазначив, що ситуація в Латвії ускладнена на білоруському кордоні:
"На білоруському кордоні дуже рідко буває ранок, коли у графі звіту про спроби незаконного перетину кордону стоїть нуль. Мабуть, так буде доти, доки при владі залишається режим Лукашенка. Мало того, не можна сказати, що до цього не залучена і Росія. Зараз ми бачимо, що люди, які намагаються перетнути кордон, прилітають до Мінська з Москви, а потім їх везуть далі до кордону".
- Нагадаємо, раніше зі спільною заявою на підтримку України виступили міністри оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії та Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів і Словаччини.
- Ексголова МЗС Латвії Лінас Лінкявічюс також заявив, що зволікання з наданням Україні озброєння, необхідного для визволення від загарбників, лише заохочує агресора до продовження війни.
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