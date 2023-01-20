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"Талліннська декларація": 9 європейських країн нададуть посилену військову допомогу Україні

20 січня, 2023 п'ятниця
00:58
Світ Литва зброя

Зі спільною заявою на підтримку України виступили міністри оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії та Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів і Словаччини

"Талліннську декларацію" напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн" опубліковано на сайті британського уряду.

Підписанти документа підтвердили "незмінну рішучість підтримувати Україну в її героїчному опорі проти незаконної та неспровокованої російської агресії". 

"Ми засуджуємо напади Росії, спрямовані на те, щоб тероризувати український народ, включаючи навмисні напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру. Ми відкидаємо триваюче порушення Росією суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, незаконні претензії РФ на анексію української території", – йдеться в декларації.

Учасники декларації обіцяють Україні глобальну військову підтримку, "максимально стратегічну та скоординовану". І додають, що новий рівень підтримки передбачає надання танків, протиповітряної та протиракетної оборони, які діють спільно з артилерією та подальшим глибоким високоточним вогнем, що дає змогу цілеспрямовано вражати російські логістичні й командні вузли на окупованій території.

"Тому ми зобов’язуємося спільними зусиллями забезпечити безпрецедентний набір пожертвувань, включаючи основні бойові танки, важку артилерію, протиповітряну оборону, боєприпаси та бойові машини піхоти для оборони України. Ця значна допомога надходить із наших власних національних запасів і ресурсів, що свідчить про взаємне розуміння серйозності ситуації та наше зобов’язання терміново збільшити та прискорити підтримку України. Зробивши цю "талліннську обіцянку", ми вирушимо на засідання Групи оборони України в Рамштайн завтра, 20 січня, і закликаємо інших членів Альянсу та партнерів наслідувати цей приклад і якнайшвидше надати свої власні заплановані пакети підтримки, щоб забезпечити українську перемогу на полі бою у 2023 році", – йдеться в документі.

Кожна з країн також оприлюднила перелік допомоги, яку вона вже надала і планує надати Україні. До пакетів допомоги входить проведення навчань українських військових, і важка техніка, і боєприпаси.

Так, Данія гарантувала продовження військової та цивільної підтримки, зокрема забезпечення навчання українських військових. Також зазначено, що Данія надала або профінансувала військову допомогу на суму близько 600 млн євро.

Представники Чехії задекларували подальшу підтримку Україні шляхом доставки військового обладнання у співпраці з партнерами та відповідно до потреб України. "Ми працюємо з нашою оборонною промисловістю, щоб збільшити її виробничі потужності, щоб надати ще більше підтримки, особливо з точки зору виробництва боєприпасів великого калібру, гаубиць і бронетранспортерів. Ключовою складовою нашого внеску буде технічне обслуговування вже поставленого обладнання та збільшення потужності технічного обслуговування", – йдеться в повідомленні.

Естонський пакет допомоги складається з десятків 155-міліметрових гаубиць FH-70 і 122-міліметрових D-30, тисячі 155-міліметрових артилерійських боєприпасів, засобів підтримки артилерійських підрозділів, сотень протитанкових гранатометів Carl-Gustaf M2 із боєприпасами. Загальна вартість допомоги – близько 113 млн євро. Крім того, у 2023 році Естонія продовжить надавати базову та спеціалізовану підготовку сотням військовослужбовців ЗСУ.

Латвія готує нову допомогу з додатковими десятками переносних зенітно-ракетних комплексів (Stinger) і додатковими елементами протиповітряної оборони, двома вертольотами М-17, десятками кулеметів з боєприпасами, декількома десятками БПЛА та запчастинами для М109 гаубиці. Також Латвія інвестує величезні кошти в підготовку українських військових. У 2023 році країна планує навчити близько 2000 воїнів за різними програмами, починаючи від початкової піхотної підготовки до спеціалізованих курсів.

Новий пакет підтримки від Литви складається з десятків зенітних установок L-70 з десятками тисяч боєприпасів і двох вертольотів Мі-8. Загальна вартість – близько 85 млн євро. Також країна інвестує 40 млн євро на закупівлі на підтримку українських військових (антидрони, оптика, термовізуальні прилади та дрони). Крім того, 2 млн євро Литва перерахує до Міжнародного фонду Великої Британії для фінансування проєктів придбання важкого озброєння, як-от артилерійські системи та боєприпаси, бойові броньовані машини тощо. Загальна вартість пакету підтримки Литви становить 125 мільйонів євро.

Польща продовжуватиме надавати Україні військову та гуманітарну допомогу стільки, скільки буде необхідно. Новий польський пакет складається із зенітних установок С-60 із 70 тисячами боєприпасів. Польща вже передала 42 бойові машини піхоти разом із навчальними пакетами для двох механізованих батальйонів. Крім того, Польща продовжує поставки 155-мм гаубиць КРАБ і постачає Україні різні види боєприпасів. Також постійно проводить медичну та інженерну підготовку. Крім того, Польща готова передати роту танків Leopard 2 із 1000 боєприпасами. 

Окрім уже наданого важкого обладнання, Словаччина пообіцяла продовжити інтенсивні обговорення з членами Альянсу щодо можливостей розблокування додаткового обладнання для пожертвувань Україні. Зараз зусилля зосереджені на можливостях, пов’язаних з основними бойовими танками, бойовими машинами піхоти, системами протиповітряної оборони, а також на збільшенні виробництва гаубиць, обладнання для розмінування та боєприпасів. Окрім того, Словаччина продовжить навчання українських військових і розширить навчання відповідно до вимог України.

Велика Британія оголосила про пакет допомоги, до якого входять танки Challenger 2 з броньованими евакуаційно-ремонтними машинами; САУ AS90 калібру 155 мм, сотні броньованих і захищених машин, ракети ППО Starstreak і ракети ППО середньої дальності; 600 протитанкових боєприпасів Brimstone; пакет підтримки обладнання для модернізації до сотні українських танків і БМП. Пакет додатково доповнюється продовженням базової підготовки та підготовки молодшого керівництва для ЗСУ у Великій Британії з 9 міжнародними партнерами. Задля навчання ще близько 20 000 військовослужбовців ЗСУ у 2023 році Велика Британія також координує Міжнародний фонд для України, який разом із партнерами залучив майже 600 мільйонів фунтів стерлінгів. Про перший пакет підтримки від фонду буде оголошено найближчим часом.

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