Про це повідомляють відомства країн.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав латвійців покинути РФ "у зв'язку із загостренням міжнародної ситуації".

МЗС Румунії закликало своїх громадян утриматися від нетермінових поїздок до Росії, а тим, хто вже перебуває там - терміново покинути країну. Окрім того, МЗС Румунії наполягає, аби громадяни країни не брали участь у протестах та демонстраціях, а також уникали масового скупчення людей.

Такі самі рекомендації надає МЗС Болгарії.

Посольство США в Росії наголошує, що "має обмеження щодо допомоги громадянам на території РФ, в тому числі транспортні", тож Росію варто покинути якомога швидше, доки це можливо зробити самостійно. Також посольство закликає не брати участь у політичних та соціальних протестах, оскільки "право на свободу слова у РФ не гарантується".

МЗС Естонії наголошує, що власники подвійного громадянства - естонського та російського - у РФ розглядаються як громадяни Росії, тож можливості Естонії допомогти обмежені. Окрім того, МЗС країни наполягає, аби громадяни не відвідували райони, що межують з Україною.

19 вересня Естонія, Латвія, Литва та Польща закрили в'їзд для громадян Росії з туристичними візами, у тому числі з шенгенськими, виданими третіми державами.

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