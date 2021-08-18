Литва відправила до України другу партію вакцини AstraZeneca
Литва відправила до України ще 46 тисяч доз вакцини AstraZeneca у рамках допомоги
Про це повідомила пресслужба МОЗ Литви, інформує ЄП.
"Партію з 27 500 доз вакцини Vaxzevria (Astrazeneca) було доставлено до Вірменії літаком у вівторок, а 46 тис. доз цієї вакцини було відправлено в Україну в середу", - йдеться у повідомленні.
Литва планує передати Україні 131 тис. доз вакцини.Литва 4 серпня відправила до України перші 54 тисячі доз вакцини.
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