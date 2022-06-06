Про це повідомляє Delfi.

За словами голови ради Івара Аболіньша, рішення ухвалене, спираючись на нову законодавчу норму. Вона передбачає, що у Латвії не можуть працювати програми, зареєстровані в країні, яка загрожує незалежності та територіальній цілісності іншої держави.

Рішення набирає чинності 9 червня і діятиме доти, доки Росія не припинить війну в Україні і не поверне окуповані території із Кримом включно.

Рішення про блокування російських каналів, зокрема розважальних, було ухвалено на початку березня. Компанія Global Media, яка займається ретрансляцією цих телеканалів у Латвії, подала позов із проханням призупинити рішення. 29 квітня Адміністративний суд вирішив тимчасово повернути до латвійського етеру російські телеканали "THT — Комеді", TNT4 International, "П'ятниця", KHL TV Channel та TNT Music.

NEPLP оскаржила це рішення у суді вищої інстанції. А 26 травня сейм Латвії ухвалив поправки до закону про електронні ЗМІ, які наділяють національну раду з електронних ЗМІ правом обмежувати іноземні програми, якщо їх виробляють у країнах, що загрожують суверенітету інших держав.

13 травня стало відомо, що Латвія з 2025 року повністю відмовиться від викладання у школах російською мовою.

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