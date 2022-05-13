Про це повідомляє Delfi з посиланням на міністерку освіти й науки Латвії Аніту Муйжніеце.

За її словами, починаючи з 2025/2026 навчального року, школярі в Латвії навчатимуться виключно латиською мовою.

На думку Муйжніеце, перехідний період тривалістю 3 роки необхідний, аби підготувати батьків дітей зі шкіл нацменшин, а також узгодження питання з деякими посольствами, у яких з Латвією міжурядові договори.

Крім того, за словами міністерки, це допоможе запобігти ризику порушення справи в Конституційному суді.

"Я хотіла б перевернути чисту сторінку вже завтра, але мені, як міністру, важливо, щоб рішення, які ми приймаємо, були актуальними протягом тривалого часу", — наголосила вона.

Муйжніеце розповіла, що для успішного переходу на латиську, потрібно розмовляти та пояснювати, організувати додаткові курси для педагогів та придбати навчальні засоби для шкіл, які працюють за програмами для нацменшин.

Повідомляється, що 24 травня 2022 року міністерства повинні затвердити поправки до нормативних актів, щоб здійснити перехід на навчання лише державною мовою.

Пропозиція латиського міністерства освіти й науки передбачає, що на програму навчання державною мовою у першу чергу перейдуть учні 1-го, 4-го та 7-х класів, а потім учні 2-х, 5-х та 8-х класів.

У 2025/2026 навчальному році державною мовою навчатимуться уже всі діти у Латвії