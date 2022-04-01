Латвія закликала до реформи Радбезу ООН
Потрібна термінова реформа Ради безпеки ООН, оскільки Росія як постійний представник деструктивно блокує рішення органу
Про це заявив глава МЗС Латвії Едгар Ринкевичс, повідомила "Європейська правда".
Ринкевичс, виступаючи у Талліні під час міжнродної конференції, заявив про термінову необхідність реформи Ради безпеки ООН через те, що Росія як постійний член Радбезу деструктивно блокує рішення.
Таким чином, Росія просуває вигідні собі, у її військових цілях, резолюції.
Рада безпеки ООН складається з п'яти постійних членів – Великої Британії, США, Франції, Росії та Китаю, а також десяти держав-членів, які обираються на дворічний термін.
Нагадаємо, чеське МЗС звернулося до російських дипломатів з закликом: "Вас дурять, вийдіть із цього кола".
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