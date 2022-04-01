Латвія закликала до реформи Радбезу ООН

Про це заявив глава МЗС Латвії Едгар Ринкевичс, повідомила "Європейська правда".



Ринкевичс, виступаючи у Талліні під час міжнродної конференції, заявив про термінову необхідність реформи Ради безпеки ООН через те, що Росія як постійний член Радбезу деструктивно блокує рішення.



Таким чином, Росія просуває вигідні собі, у її військових цілях, резолюції.



Рада безпеки ООН складається з п'яти постійних членів – Великої Британії, США, Франції, Росії та Китаю, а також десяти держав-членів, які обираються на дворічний термін.



Нагадаємо, чеське МЗС звернулося до російських дипломатів з закликом: "Вас дурять, вийдіть із цього кола".



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