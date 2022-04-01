Вас дурять, вийдіть із цього кола. Чеське МЗС звернулося до російських дипломатів
Чеське міністерство закордонних справ звернулося до російських дипломатів з закликом вийти з кола спільників злочину
Про це МЗС Чехії написало у Твіттер, приєднавши скріншоти звернення чеською та російською мовами.
"Звернення до російських колег, дипломатів, чоловіків і жінок російської дипломатичної служби. Колеги, ми благаємо тих із вас, у кого є совість і які зберігають здатність розпізнавати зло: вийдіть із цього кола спільників", – йдеться у повідомленні.
До твіта приєднали хештег "стоп брехні Путіна". У самому зверненні наголошується, що дипломати мають зазвичай привілейоване становище: вони представляють свою державу.
"Багато з вас напевне прийшли до усвідомлення того, що керівництво держави вас обмануло, але ви все одно залишаєтеся його представниками", – вказано у зверненні.
При цьому чеські дипломати зауважують, що російські представники дипломатичних місій та посольств, які працюють у демократичних країнах, мають доступ до інформації з незалежних ЗМІ та бачили на екранах телевізорів або читали про численні руйнування й смерті, що принесла Росія в суверенну Україну.
У зверненні чеські дипломати зазначають, що коли пил несправедливої війни осяде, представники російської еліти будуть притягнені до відповідальності за військові злочини.
"Ми знаємо з історії, що багато дипломатів служили злочинним режимам і ставали таким чином співучасниками зла. Не можна розраховувати на те, що ситуація в Росії значно покращиться", – зазначається у зверненні.
Нагадаємо, понад чотири десятки російських шпигунів під дипломатичним прикриттям будуть вислані з чотирьох країн ЄС.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.37Продаж 32.92
- Актуальне
- Важливе