Латвія зазнала надпотужної за власну історію кібератаки російських хакерів

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Упродовж 12 годин хакери з російського угруповання Killnet внамагалися вивести з ладу суспільний мовник Латвії. Такої потужної кібератаки у своїй історії ця країна ще не мала.

Як вважає директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс, ця кібератака, як і попередні упродовж останнього місяця, пов’язан а скоріш за все з рішенням демонтувати до 300 радянських пам’ятників.

"Понад місяць Латвія перебуває під інтенсивними російськими кібератаками з різних векторів, - зауважив Сартс. - Вони були переважно непомітними, оскільки кіберінфраструктура Латвії виявила надзвичайну стійкість перед ворожою діяльністю".

Кібератаки здійснювалися переважно методом DDoS, за якого велика кількість комп’ютерів перевантажує системи одночасними запитами. Однак суспільний мовник Латвії повідомив, що повністю відбив спробу скомпрометувати свої комп’ютерні системи.

Кіберзлочинці розсилають електронні листи з темою щодо вакансій в спеціалізованій прокуратурі, оборонній та військовій сфері, але вкладення у цих мейлах можуть вразити гаджет

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