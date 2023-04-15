Лавров на Радбезі ООН символізує моральну загибель Заходу, - Піонтковський
Політолог із Вашингтону Андрій Піонтковський зазначив, що Лавров збирається проводити засідання Ради безпеки ООН
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Лавров збирається приїхати днями проводити засідання Ради безпеки. Уявляю цього воєнного злочинця після оприлюднення жахливих злочинів РФ. Цей стиль поведінки Росії, на додаток до тих сотень воєнних злочинів, які були вчинені на окупованих територіях. Лавров, що головує на Радбезі – це символ падіння Заходу, його моральна загибель. Я просто впевнений, що цього не може відбутися", - наголосив Піонтковський.
За словами політолога, заборона Лаврову й таким, як він з'являтися у Нью-Йорку, на Генасамблеї, на території ООН – це мінімальна реакція, яка має бути.
"Захід навіть ще не прийшов до тями після того шоку, який викликали жахливі кадри з українським полоненим. Але звучать голоси про те, що необхідно вислати російського посла і, звичайно ж, виконати резолюцію конгресу про оголошення Росії країною – спонсоркою тероризму. Хоча це не достатнє формулювання. Це справжні терористи", - підкреслив Піонтковський.
- Нагадаємо, головування Росії в Радбезі ООН розпочалося 1 квітня 2023 року і триватиме до кінця місяця.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що головування Росії в Радбезі ООН - злий жарт. А в Білому домі сказали, що Росії не місце в Раді Безпеки ООН, однак наразі немає легального шляху, щоб позбавити агресора постійного членства.
- Згодом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наголосив на необхідності терміново провести комплексну реформу Ради Безпеки ООН.
- А в Росії побідкалися, що США не видали візи російській делегації і не надали дозвіл на спецлітак голови МЗС Сергія Лаврова.
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