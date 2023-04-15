Лавров на Радбезі ООН символізує моральну загибель Заходу, - Піонтковський

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Лавров збирається приїхати днями проводити засідання Ради безпеки. Уявляю цього воєнного злочинця після оприлюднення жахливих злочинів РФ. Цей стиль поведінки Росії, на додаток до тих сотень воєнних злочинів, які були вчинені на окупованих територіях. Лавров, що головує на Радбезі – це символ падіння Заходу, його моральна загибель. Я просто впевнений, що цього не може відбутися", - наголосив Піонтковський.

За словами політолога, заборона Лаврову й таким, як він з'являтися у Нью-Йорку, на Генасамблеї, на території ООН – це мінімальна реакція, яка має бути.

"Захід навіть ще не прийшов до тями після того шоку, який викликали жахливі кадри з українським полоненим. Але звучать голоси про те, що необхідно вислати російського посла і, звичайно ж, виконати резолюцію конгресу про оголошення Росії країною – спонсоркою тероризму. Хоча це не достатнє формулювання. Це справжні терористи", - підкреслив Піонтковський.