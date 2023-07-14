Лавров на саміті ASEAN агресивно відреагував на заклик Борреля вивести війська РФ з України
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров агресивно відповів голові дипломатії ЄС на заклик вивести війська з України
Про це пише The Guardian.
За словами Борреля, під час саміту ASEAN (Асоціації країн Південно-Східної Азії) він звернувся до Лаврова із закликом вивести російські війська з України та отримав агресивну відповідь.
"Лавров відповів мені дуже агресивно і пояснив свою точку зору. Він сказав, що все це "змова Заходу". Війна триватиме, тому що Росія зовсім не готова припинити агресію і вивести війська", - розповів Боррель.
- 7 червня Сергій Лавров заявив, що літаки F-16, які можуть передати Україні, нібито здатні нести ядерну зброю. Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі у відповідь порадив вивести війська РФ з України та запевнив, що США виступають проти будь-якої ескалації, зокрема ядерної.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.68
Купівля 36.68Продаж 37.41
-
EUR
Купівля 40.87Продаж 41.81
- Актуальне
- Важливе