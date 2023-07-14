Про це пише The Guardian.

За словами Борреля, під час саміту ASEAN (Асоціації країн Південно-Східної Азії) він звернувся до Лаврова із закликом вивести російські війська з України та отримав агресивну відповідь.

"Лавров відповів мені дуже агресивно і пояснив свою точку зору. Він сказав, що все це "змова Заходу". Війна триватиме, тому що Росія зовсім не готова припинити агресію і вивести війська", - розповів Боррель.