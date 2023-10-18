Лавров прибув з дводенним візитом до КНДР для переговорів щодо співробітництва
У середу, 18 жовтня, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров прибув до КНДР для переговорів зі своїм північнокорейським колегою Чхо Сон Хуі
Про це пише Yonhap.
Зазначається, що Лавров прибув до Північної Кореї з дводенним візитом, оскільки дві країни намагаються зміцнити військові зв’язки після недавньої зустрічі президентів РФ та КНДР.
Очікується, що під час поїздки Лавров проведе переговори зі своїм північнокорейським колегою Чхо Сон Хуі. Сторони обговорять питання двостороннього військово-економічного співробітництва, а також можливий візит президента РФ Володимира Путіна до Пхеньяна.
- Натомість сам Путін та його китайський колега Сі Цзіньпін у середу, 18 жовтня, провели тривалі переговори про співпрацю. Після зустрічі Путін заявив, що Україна "задумалася над перемовинами", а літаки РФ з "кинджалами" відтепер патрулюватимуть простір над Чорним морем.
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