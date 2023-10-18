Лавров прибув з дводенним візитом до КНДР для переговорів щодо співробітництва

Про це пише Yonhap.

Зазначається, що Лавров прибув до Північної Кореї з дводенним візитом, оскільки дві країни намагаються зміцнити військові зв’язки після недавньої зустрічі президентів РФ та КНДР.

Очікується, що під час поїздки Лавров проведе переговори зі своїм північнокорейським колегою Чхо Сон Хуі. Сторони обговорять питання двостороннього військово-економічного співробітництва, а також можливий візит президента РФ Володимира Путіна до Пхеньяна.