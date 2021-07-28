Лавров відмовляється від участі в засіданні, - Резніков про нормандський формат очільників МЗС

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає ЛІГА.Новости.

"На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, була запропонована зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Поки що міністр закордонних справ Росії Лавров відмовляється від участі в такому засіданні. Напевно, він дуже сильно зайнятий передвиборчими перегонами в Держдуму РФ", - сказав Рєзніков.



За його словами, єдиним важелем, щоб змусити Росію брати участь в переговорах, є позиція Франції та Німеччини.

9 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба був проінформований главами МЗС Франції і Німеччини про наміри провести розмову в рамках нормандського формату з Лавровим.