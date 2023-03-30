Лавров відвідає Туреччину напередодні імовірного візиту Путіна

Про це повідомила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Візит відбудеться на запрошення глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

"У ході контактів планується обговорити широке коло проблем, насамперед стан та перспективи двосторонньої взаємодії у сферах, які становлять взаємний інтерес, включаючи торгівлю, енергетику, туризм", - сказала Захарова на брифінгу.

Представник МЗС додала, що на зустрічі відбудеться "ґрунтовний обмін думками з актуальних питань регіонального та міжнародного порядку денного".