Лавров відвідає Туреччину напередодні імовірного візиту Путіна
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 6–7 квітня відвідає Туреччину для обговорення, зокрема війни в Україні
Про це повідомила речниця МЗС Росії Марія Захарова.
Візит відбудеться на запрошення глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу.
"У ході контактів планується обговорити широке коло проблем, насамперед стан та перспективи двосторонньої взаємодії у сферах, які становлять взаємний інтерес, включаючи торгівлю, енергетику, туризм", - сказала Захарова на брифінгу.
Представник МЗС додала, що на зустрічі відбудеться "ґрунтовний обмін думками з актуальних питань регіонального та міжнародного порядку денного".
- Нагадаємо, Путін може відвідати Туреччину 27 квітня для участі у відкритті атомної електростанції, яку будував Росатом.
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