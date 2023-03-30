Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє CNN.

Російський диктатор може взяти участь у відкритті першої побудованої Росатомом атомної електростанції "Аккую".

"Путін може прилетіти до Туреччини 27 квітня на церемонію відкриття (АЕС, - ред.) або він може відвідати церемонію в режимі онлайн", - сказав Ердоган.

Зазначимо, Туреччина не ратифікувала Римський статут, тому не визнає рішення Міжнародного кримінального суду. Навіть у разі візиту Путіна правоохоронці країни не будуть зобов'язані виконувати рішення МКС, щоб заарештувати президента РФ.