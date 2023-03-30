Путін наприкінці квітня може відвідати Туреччину
Президент Росії Володимир Путін може відвідати Туреччину 27 квітня для участі у відкритті атомної електростанції, яку будував Росатом
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє CNN.
Російський диктатор може взяти участь у відкритті першої побудованої Росатомом атомної електростанції "Аккую".
"Путін може прилетіти до Туреччини 27 квітня на церемонію відкриття (АЕС, - ред.) або він може відвідати церемонію в режимі онлайн", - сказав Ердоган.
Зазначимо, Туреччина не ратифікувала Римський статут, тому не визнає рішення Міжнародного кримінального суду. Навіть у разі візиту Путіна правоохоронці країни не будуть зобов'язані виконувати рішення МКС, щоб заарештувати президента РФ.
- 16 березня Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що вмовляє Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського розпочати переговори.
- 25 березня Ердоган провів розмову з Путіним. Серед обговорюваних тем була й Україна. Зокрема, він подякував російському диктатору за продовження "зернової ініціативи".
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