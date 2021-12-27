Лавров заявив, що США прагнуть влаштувати "маленьку війну" в Україні
Голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що США "накачують озброєння" в Україні, і припустив, що Вашингтон планує влаштувати в країні "маленьку війну"
Про це Лавров заявив в інтерв'ю російському каналу Соловьёв LIVE.
За словами очільника російського МЗС, його непокоїть ситуація з боку західних кордонів РФ. Він припускає, що США намагаються підживити "мілітаристські настрої" в Україні та влаштувати "маленьку війну".
"Вони накачують озброєння. Хваляться, що поставили боєприпаси та ударні системи на $2,5 млрд. Я не виключаю, що є бажання підживити мілітаристські настрої, зробити маленьку війнушку, потім звинуватить нас, щоби запровадити нові санкції, щоб придушувати наші конкурентні здібності", - заявив Лавров.
При цьому міністр закордонних справ РФ сказав, що російські війська перебувають на території, на якій мають право проводити навчання.
- 17 грудня МЗС Росії оприлюднило проєкти угод із вимогами до НАТО і США щодо надання "гарантій безпеки", які передбачають, зокрема, відмову від розширення Альянсу на схід, у тому числі від прийняття до його складу України.
- Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін зажадав юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.
- Заступник голови МЗС Росії пригрозив НАТО "військовою відповіддю" в разі ігнорування вимоги РФ про гарантії безпеки.
- Президент РФ Володимир Путін заявив, що можливе вторгнення до України буде залежати від того, чи прийме Захід вимоги Москви про нерозширення НАТО на схід.
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