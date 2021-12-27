Лавров заявив, що США прагнуть влаштувати "маленьку війну" в Україні

Про це Лавров заявив в інтерв'ю російському каналу Соловьёв LIVE.



За словами очільника російського МЗС, його непокоїть ситуація з боку західних кордонів РФ. Він припускає, що США намагаються підживити "мілітаристські настрої" в Україні та влаштувати "маленьку війну".



"Вони накачують озброєння. Хваляться, що поставили боєприпаси та ударні системи на $2,5 млрд. Я не виключаю, що є бажання підживити мілітаристські настрої, зробити маленьку війнушку, потім звинуватить нас, щоби запровадити нові санкції, щоб придушувати наші конкурентні здібності", - заявив Лавров.



При цьому міністр закордонних справ РФ сказав, що російські війська перебувають на території, на якій мають право проводити навчання.

17 грудня МЗС Росії оприлюднило проєкти угод із вимогами до НАТО і США щодо надання "гарантій безпеки", які передбачають, зокрема, відмову від розширення Альянсу на схід, у тому числі від прийняття до його складу України.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін зажадав юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.

Заступник голови МЗС Росії пригрозив НАТО "військовою відповіддю" в разі ігнорування вимоги РФ про гарантії безпеки.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що можливе вторгнення до України буде залежати від того, чи прийме Захід вимоги Москви про нерозширення НАТО на схід.