Лавров зганьбився з назвами Луганської та Запорізької області під час виступу на Генасамблеї ООН
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час виступу на засіданні Генеральної асамблеї ООН назвав Луганську область Лаоською, а Запорізьку — Запоріжною
Про це повідомляє The Insider.
Лавров спотворив назви Луганської та Запорізької областей, розповідаючи про тамтешні псевдореферендуми про приєднання до Росії. Також він заявив, що аналогічне голосування відбувається на Харківщині, а не на окупованій Херсонщині.
"Зараз Захід закотив істерику через референдуми, які проходять у Лаоській, у Луганській, Донецькій, Харківській і Запоріжній та Запорізькій областях України. Але люди, які там проживають, по суті лише реагують на те, що їм в одному зі своїх інтерв'ю в серпні минулого року рекомендував голова київського режиму Зеленський. Тоді він порадив усім, хто почувається росіянином заради блага своїх дітей та онуків йти до Росії. Ось жителі згаданих регіонів так зараз і чинять, забираючи із собою при цьому свої землі, на яких століттями жили їхні предки", - сказав Лавров.
- 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили проведення "референдумів" по приєднанню до РФ 23-25 вересня.
- 24 вересня президент США Джо Байден запевнив, що Вашингтон засуджує псевдореферендуми та ніколи не визнає анексію українських територій Росією.
- 25 вересня Сергії Лавров заявив, що російська ядерна доктрина поширюватиметься на захоплені території України, якщо окупанти оголосять їх частиною РФ.
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