Про це повідомляє The Insider.

Лавров спотворив назви Луганської та Запорізької областей, розповідаючи про тамтешні псевдореферендуми про приєднання до Росії. Також він заявив, що аналогічне голосування відбувається на Харківщині, а не на окупованій Херсонщині.

"Зараз Захід закотив істерику через референдуми, які проходять у Лаоській, у Луганській, Донецькій, Харківській і Запоріжній та Запорізькій областях України. Але люди, які там проживають, по суті лише реагують на те, що їм в одному зі своїх інтерв'ю в серпні минулого року рекомендував голова київського режиму Зеленський. Тоді він порадив усім, хто почувається росіянином заради блага своїх дітей та онуків йти до Росії. Ось жителі згаданих регіонів так зараз і чинять, забираючи із собою при цьому свої землі, на яких століттями жили їхні предки", - сказав Лавров.

20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили проведення "референдумів" по приєднанню до РФ 23-25 вересня.

24 вересня президент США Джо Байден запевнив, що Вашингтон засуджує псевдореферендуми та ніколи не визнає анексію українських територій Росією.

25 вересня Сергії Лавров заявив, що російська ядерна доктрина поширюватиметься на захоплені території України, якщо окупанти оголосять їх частиною РФ.

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