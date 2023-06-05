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Легенда футболу Ібрагімович оголосив про завершення кар’єри

5 червня, 2023 понедiлок
05:30
Спорт Златан Ібрагімович

Легендарний форвард італійського клубу "Мілан", найкращий бомбардир Швеції Златан Ібрагімович оголосив про завершення футбольної кар'єри

Про це стало відомо після матчу, де Мілан на своєму полі обіграв Верону з рахунком 3:1 у рамках 38 туру італійської Серії А, передає ua-football.com та BBC.

Вже після поєдинку глядачі "Сан-Сіро", керівництво клубу і партнери по команді влаштували Златану прощальний коридор.

Клуб розстелив для 41-річного шведа червону доріжку до центру поля, де йому подарували його ігрову футболку у рамці з автографом усіх гравців "россонері".

Натомість 41-річний Ібрагімович виголосив прощальну промову й не зміг стримати сліз.

"Я не можу дихати, але це нормально. Так багато всього пам'ятного сталося на цьому стадіоні. Спочатку ви дали мені любов, потім - щастя. Я хочу подякувати своїй родині за їхнє терпіння. Я хочу подякувати своїй другій родині - футболістам. Я дякую тренеру, персоналу, помічникам тренера. Насамкінець, від щирого серця, я хочу подякувати вам, фанатам. Я прощаюся з футболом, але не з вами", - зазначив він.

Футболіст покидає італійський клуб, оскільки його контракт закінчується цього місяця.

Що відомо про Ібрагімовича

Це шведський футболіст боснійського походження, нападник італійського "Мілана" та національної збірної Швеції. Ібрагімович розпочав свою професійну кар'єру в рідному клубі "Мальме" у 1999 році, а у 2001 році перейшов до "Аякса", де протягом трьох років виграв три чемпіонські титули.

Згодом кар'єра футболіста стрімко набирала обертів.

Він виступав за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Інтер", "Барселону", "Мілан", "ПСЖ", "МЮ" і "Лос-Анджелес Гелаксі", де забив 511 голів. Натомість Швецію Златан захищав із 2001 року, де відіграв 122 матчі за збірну та забив 62 голи.

З великих і важливих трофеїв на клубному рівні Ібрагімовичу не підкорилася лише Ліга чемпіонів.

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Швеція
Мілан
Златан Ібрагімович
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