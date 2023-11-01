Легенда українського футболу Лужний розкритикував повернення Ярмоленка в "Динамо"
Колишній футболіст "Динамо" і збірної України Олег Лужний не в захваті від повернення в київську команду півзахисника Андрія Ярмоленка
Про це повідомляє "Трибуна".
За словами Лужного, він не розуміє, хто порекомендував босам "Динамо" повернути Андрія Ярмоленка.
"Я взагалі не розумію цього. Керівництво клубу продає Забарного, Циганкова, Миколенка – і тут беруть Ярмоленка. Я не розумію стратегії клубів. Який зміст цього трансферу? Хто взагалі порекомендував керівництву зробити таке рокірування в гіршу сторону для себе? Замість того, щоб посилити команду, команда стала набагато слабша. Я вважаю, що в такому складі команді буде складно боротись за золоті медалі", - сказав Олег Лужний.
У 2017 році київське "Динамо" продало Андрія Ярмоленка в дортмундську "Борусію" за 25 млн євро. У липні 2023 року вінгер безплатно повернувся у столичний клуб.
На рахунку 34-річного капітана збірної України 9 матчів, 4 голи та 1 асист за "Динамо" у цьому сезоні.
- Зараз Ярмоленко травмований і повернеться на поле лише у 2024 році.
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