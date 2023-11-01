Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт Легенда українського футболу Лужний розкритикував повернення Ярмоленка в "Динамо"

Легенда українського футболу Лужний розкритикував повернення Ярмоленка в "Динамо"

1 листопада, 2023 середа
22:08
Спорт Андрій Ярмоленко (ліворуч), Динамо - Олександрія

Колишній футболіст "Динамо" і збірної України Олег Лужний не в захваті від повернення в київську команду півзахисника Андрія Ярмоленка

Про це повідомляє "Трибуна".

За словами Лужного, він не розуміє, хто порекомендував босам "Динамо" повернути Андрія Ярмоленка.

"Я взагалі не розумію цього. Керівництво клубу продає Забарного, Циганкова, Миколенка – і тут беруть Ярмоленка. Я не розумію стратегії клубів. Який зміст цього трансферу? Хто взагалі порекомендував керівництву зробити таке рокірування в гіршу сторону для себе? Замість того, щоб посилити команду, команда стала набагато слабша. Я вважаю, що в такому складі команді буде складно боротись за золоті медалі", - сказав Олег Лужний.

У 2017 році київське "Динамо" продало Андрія Ярмоленка в дортмундську "Борусію" за 25 млн євро. У липні 2023 року вінгер безплатно повернувся у столичний клуб.

На рахунку 34-річного капітана збірної України 9 матчів, 4 голи та 1 асист за "Динамо" у цьому сезоні. 

  • Зараз Ярмоленко травмований і повернеться на поле лише у 2024 році.
футбол
Динамо
Збірна України
УПЛ
Андрій Ярмоленко
чемпіонат України
Читайте також:
путін
31 жовтня, 2023 вiвторок
"Путін починає вимолювати переговори": дипломат Огризко про заяву Шойгу
Аерофлот
31 жовтня, 2023 вiвторок
У Росії літак здійснив екстрену посадку через жорстоку бійку на борту
Українські військові ЗСУ
31 жовтня, 2023 вiвторок
На розгляд комітету Ради надійшов законопроєкт про врегулювання ротації військових на фронті
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.3
    Купівля 37.3
    Продаж 37.89
  • EUR
    Купівля 39.48
    Продаж 40.41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
1 листопада
22:19
Оновлено
Олександр Дубінський
Інструктаж нардепа з незаконного виїзду за кордон: ДБР оприлюднило аудіозапис
21:48
Валерій Залужний
Залужний назвав 5 пріоритетів, які не допустять переходу війни в загрозливий для України етап
21:35
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Після постачання РФ боєприпасів з Північної Кореї в українців має бути близько 20 млн снарядів у сховищах. Колонка Сергія Згурця
20:56
МЗС
МЗС України вимагає пояснень Туреччини через візит у Стамбул представників окупаційної адміністрації в Ялті
20:49
Сили оборони відбили 16 ворожих атак біля Мар'їнки, - Генштаб
20:38
"Україна зробить нашу Європу сильнішою, ніж будь-коли": Зеленський у день створення ЄС
20:35
Міноборони підготувало проєкт постанови про право українських виробників ВПК на прибуток
20:35
Огляд
аллатра
АллатРа – секта імені Путіна, яка пустила коріння в Україні
20:21
Довічне ув'язнення та 30 років за ґратами: суд так званої "ДНР" засудив трьох українських військових
20:08
Ексклюзив
Зеленський
В ОП вважали, що автор матеріалу Time про Зеленського у них у кишені, але він заговорив про критичні речі, - політолог Цибулько
20:07
OPINION
Ігор Гулик
АллатРа. Капсула для "обраних"
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 616-го дня війни: українські дрони уразили дорогу станцію РЕБ у РФ, ракети – по штабу окупантів на Арабатській стрілці
19:57
"Рух" - "Дніпро-1", УПЛ
"Дніпро-1" обіграв "Рух" і вийшов на третє місце в УПЛ
19:36
втрати окупантів
РФ воює проти України в 200 разів довше, ніж планувала, і втратила вже 5000 танків, - Британія в ОБСЄ
19:21
Руслан Малиновський, "Дженоа"
Елегантний асист Малиновського вивів "Дженоа" в 1/8 фіналу Кубка Італії
19:04
Ексклюзив
гепатит А
Спалах гепатиту A може поширюватись. Нам поки не відоме джерело, - депутат Вінницької облради Гижко
18:56
На Херсонщині окупанти вбили чоловіка під час обстрілу та скинули авіабомби на дитсадок
18:55
Олексій Арестович
Арестович заявив, що балотуватиметься у президенти України
18:35
путін
Соціологи в РФ заявили, що 70% росіян готові підтримати рішення Путіна про припинення війни з Україною
18:03
Болгарія
Болгарія вислала кореспондента "Російської газети" Гацака через загрозу нацбезпеці
18:03
OPINION
Віктор Бобиренко
У нас неможлива публічна агресія проти євреїв
17:54
Верховний суд України
Адвокат Головань: Верховний Суд зобов’язав встановити обставини зриву поїздки Порошенка на ПА НАТО
17:49
Їжа для військових має бути якісною
Міноборони заявило про кардинальну зміну підходу до закупівлі їжі для ЗСУ
17:34
Війна з Росією
Які, крім війни, проблеми найбільше турбують українців. Опитування КМІС
17:32
виставка World Press Photo
В Угорщині підліткам заборонили відвідувати виставку World Press Photo через фото ЛГБТ-спільноти
17:18
У Києві працівники підпільного казино проламали стіну, щоб утекти від правоохоронців
17:18
Виявляє 100% "шахедів" і крилатих ракет: Тімоті Снайдер запустив збір на систему "Безпечне небо" для України
17:17
Борис Джонсон
Київська кільцева електричка "заговорила" голосом Бориса Джонсона
17:16
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
У парламенті Туреччини заявили, що не будуть прискорювати розгляд заявки Швеції на вступ до НАТО
17:11
Ексклюзив
Путін
Путін може допомогти Ірану щодо ядерної зброї, вільному світу краще вжити заходів, - експосол Ізраїлю в РФ Мільман
16:57
діти, злочини росії
У жовтні до України повернули 17 дітей із ТОТ
16:51
Оновлено
Ярослав Ракицький (попереду)
Кубок України: результати та розклад трансляцій усіх чвертьфінальних матчів
16:50
КПП "Рафах"
Обмежену кількість палестинців випустили з обложеної Гази вперше з початку війни ХАМАС проти Ізраїлю
16:33
Еммануель Макрон і Касим-Жомарт Токаєв
Макрон прибув до Казахстану і похвалив Токаєва за відмову стати на бік РФ щодо України
16:29
зерно, зернова угода
Уряд схвалив нові правила експорту агропродукції в умовах воєнного стану: подробиці
16:22
Артем Довбик, Віктор Циганков, Жирона
Циганков і Довбик допомогли "Жироні" пройти в наступний раунд Кубка Іспанії. Форвард віддав асист
16:21
Ексклюзив
знищені окупанти
Кількість росіян на Бахмутському напрямку залишається незмінною, - офіцер НГУ Назаренко
16:21
Астронавтки NASA вчетверте здійснили вихід у відкритий космос повністю жіночим колективом
16:09
Авто
Зміни у Правилах дорожнього руху: чого саме вони стосуються та які передбачені штрафи за порушення
16:07
OPINION
Олексій Голобуцький
Ми живемо у країні, де немає політики
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV