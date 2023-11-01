Легенда українського футболу Лужний розкритикував повернення Ярмоленка в "Динамо"

Про це повідомляє "Трибуна".

За словами Лужного, він не розуміє, хто порекомендував босам "Динамо" повернути Андрія Ярмоленка.

"Я взагалі не розумію цього. Керівництво клубу продає Забарного, Циганкова, Миколенка – і тут беруть Ярмоленка. Я не розумію стратегії клубів. Який зміст цього трансферу? Хто взагалі порекомендував керівництву зробити таке рокірування в гіршу сторону для себе? Замість того, щоб посилити команду, команда стала набагато слабша. Я вважаю, що в такому складі команді буде складно боротись за золоті медалі", - сказав Олег Лужний.

У 2017 році київське "Динамо" продало Андрія Ярмоленка в дортмундську "Борусію" за 25 млн євро. У липні 2023 року вінгер безплатно повернувся у столичний клуб.

На рахунку 34-річного капітана збірної України 9 матчів, 4 голи та 1 асист за "Динамо" у цьому сезоні.