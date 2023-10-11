Лідер збірної України та "Динамо" Ярмоленко вибув до кінця 2023 року
Футболіст київського "Динамо" та збірної України Андрій Ярмоленко переніс операцію та повернеться на поле у 2024 році
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
За словами лікаря київського клубу Андрія Шморгуна, лідер динамівців переніс операцію на коліні в Барселоні.
"Вчора Ярмоленка прооперували у клініці в Барселоні. Операція пройшла успішно. Орієнтовний термін реабілітації – близько 4 місяців. Втручання знадобилося внаслідок кількох травм однієї й тієї ж зв'язки. Ушкоджену зв'язку було вирішено реконструювати. Це не гостра травма, отримана на полі, а наслідок кількох травм", - розповів лікар.
Таким чином Андрій Ярмоленко пропустить вирішальні матчі збірної України у відборі Євро-2024 проти Північної Македонії (14 жовтня у Празі), Мальти (17 жовтня у Та-Калі) та Італії (20 листопада у Леверкузені).
Андрій Ярмоленко зіграв за збірну України 115 матчів та забив 46 голів.
У нинішньому сезоні на рахунку 33-річного вінгера 9 матчів, 4 голи та 1 результативна передача за "Динамо".
Збірна України у відборі Євро-2024
Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.
На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилася у Мілані Італії - 1:2.
Збірна України після 5 матчів кваліфікації Євро-2024 має 7 очок та ділить 2-4 позицію в групі C з Італією (4 матчі) та Північною Македонією (5). Лідирує з 13 пунктами Англія, яка зіграла 5 матчів. У Мальти - 0 балів та остання позиція після 5 ігор.
До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
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