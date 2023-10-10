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Легендарні колонки Marshall: переваги

10 жовтня, 2023 вiвторок
17:48
Технології

Marshall – знаменитий британський бренд, ім'я якого асоціюється з легендами року. За свою більш ніж піввікову історію компанія зазнала певних змін, намагаючись йти в ногу з часом

Тепер популярністю користуються не лише прості підсилювачі, а й портативна акустика. Чим же така приваблива сучасна Marshall колонка для меломанів – розберемо у статті.

Зовнішній вигляд

У дизайні виробник дотримується ретро-стилю. Усі моделі – це прямокутник горизонтальної чи вертикальної орієнтації. Корпус виконаний із пластику. Зверху обтягнутий вінілом. Колірна гама класична, стримана: чорний, коричневий, білий. Динаміки обтягнуті спеціальною аудіотканкою. Зверху прикріплений золотистий бренд логотип. Із загальної маси суттєво виділяються три моделі:

  • Tufton – вертикальна орієнтація, з шкіряною ручкою для перенесення;
  • Kilburn – теж із ручкою;
  • Willen – квадратна форма, компактний кишеньковий розмір.

Для стійкості акустика оснащена 4 прогумованими ніжками. Всі матеріали пило- та вологонепроникні. Завдяки своєму незвичайному стилю, колонка впишеться в будь-який інтер'єр і стане його головним акцентом.

Якість звучання

Бренд завжди славився якістю та чистотою звуку, бо розпочинав свою історію з випуску підсилювачів для рок-концертів. Тому навіть сучасні портативні пристрої Marshall здатні порадувати користувача. Особливу увагу виробник приділив низьким частотам. Вбудовані фазоінвертори додають глибини басів. В результаті виходить хороший об’єм при відтворенні музики, чіткий поділ високих та середніх частот. Завдяки цьому при прослуховуванні запису з концертів можна поринути в ту саму атмосферу.

Управління колонкою

За регулювання пристрою відповідають три механічні ручки або кнопка. Можливе підключення через Bluetooth та керування дистанційно. Алгоритм aptX забезпечує ефективну роботу з відривом до 10 метрів. Для полегшення користування компанія розробила свій мобільний додаток. За допомогою нього маніпуляція налаштуваннями та перемикання треків спрощується до мінімуму. Також можливе підключення та керування відразу двома акустиками однієї моделі. У такому режимі одна колонка відтворюватиме лівий сигнал, а друга правий.

Marshall створив унікальні пристрої, що відрізняються оригінальним дизайном, надійною якістю складання. Звукові параметри теж на найвищому рівні. Потужності колонок цілком достатньо для роботи на вулиці. Тільки носити їх за собою не дуже зручно, тому що вага не маленька.

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