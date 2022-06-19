Відео оприлюднила Федерація боксу України в Instagram.

"Це Майк Тайсон. Український народ, я з вами", - сказав Тайсон.

55-річний Майк Тайсон є колишнім абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

29 березня Майк Тайсон підтримав братів Віталія та Володимир Кличків та Україну в боротьбі проти російських агресорів.

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