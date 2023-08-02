Легендарний голкіпер Буффон вирішив завершити кар'єру
Італійський футболіст Джанлуїджі Буффон ухвалив рішення у 45 років завершити ігрову кар'єру
Про це написав інсайдер Фабріціо Романо у twitter.
За його словами, Буффон вирішив завершити кар'єру та найближчими днями оголосить про це офіційно.
Два попередні сезони 45-річний воротар відіграв за "Парму", яка виступає у другому за силою італійському дивізіоні - Серії B.
Хто такий Буффон
Джанлуїджі Буффон є вихованцем "Парми", в якій він у 1994 році розпочав кар'єру. У 2001 році голкіпер перейшов до "Ювентуса" за рекордні для голкіперів 52,8 млн євро.
Разом із туринцями став 9-разовим чемпіоном Італії. У 2018 році пішов до французького ПСЖ, в якому відіграв один сезон.
Голкіпер є рекордсменом збірної Італії, за яку зіграв 176 матчів, у 2006 році став у її складі чемпіоном світу.
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