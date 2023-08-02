Про це написав інсайдер Фабріціо Романо у twitter.

За його словами, Буффон вирішив завершити кар'єру та найближчими днями оголосить про це офіційно.

Два попередні сезони 45-річний воротар відіграв за "Парму", яка виступає у другому за силою італійському дивізіоні - Серії B.

Хто такий Буффон

Джанлуїджі Буффон є вихованцем "Парми", в якій він у 1994 році розпочав кар'єру. У 2001 році голкіпер перейшов до "Ювентуса" за рекордні для голкіперів 52,8 млн євро.

Разом із туринцями став 9-разовим чемпіоном Італії. У 2018 році пішов до французького ПСЖ, в якому відіграв один сезон.

Голкіпер є рекордсменом збірної Італії, за яку зіграв 176 матчів, у 2006 році став у її складі чемпіоном світу.