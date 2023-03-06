Легендарний капітан знищив МЮ через поразку від "Ліверпуля" з рахунком 0:7
Колишній футболіст "Манчестер Юнайтед" Рой Кін назвав соромом поразку команди від "Ліверпуля" в чемпіонаті Англії з рахунком 0:7
Про це повідомляє Metro.
За словами ірландця, який був капітаном МЮ, якби команда в часи його виступів програла з таким рахунком, то він би сховався на кілька місяців через сором.
"Якби мене перемогли з рахунком 7:0 — я б сховався. Зник би на кілька місяців. Це дійсно так соромно. Шокуючий день. Старші гравці зніяковіли, не виявили жодних лідерських якостей. Важкий день для "Юнайтед". Дякувати богу, що я ніколи не був частиною складу МЮ, який був так жорстоко побитий", — сказав Кін.
"Манчестер Юнайтед" 5 березня у чемпіонаті Англії програв у гостях "Ліверпулю" з рахунком 0:7. МЮ займає в турнірній таблиці прем'єр-ліги третє місце, ліверпульці йдуть п'ятими.
51-річний Рой Кін виступав за "Манчестер Юнайтед" з 1993 до 2005 року.
- 4 березня у 26-му турі АПЛ "Арсенал" з українцем Олександром Зінченком у складі відігрався з рахунку 0:2 і переміг "Борнмут".
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