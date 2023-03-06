Про це повідомляє Metro.

За словами ірландця, який був капітаном МЮ, якби команда в часи його виступів програла з таким рахунком, то він би сховався на кілька місяців через сором.

"Якби мене перемогли з рахунком 7:0 — я б сховався. Зник би на кілька місяців. Це дійсно так соромно. Шокуючий день. Старші гравці зніяковіли, не виявили жодних лідерських якостей. Важкий день для "Юнайтед". Дякувати богу, що я ніколи не був частиною складу МЮ, який був так жорстоко побитий", — сказав Кін.

"Манчестер Юнайтед" 5 березня у чемпіонаті Англії програв у гостях "Ліверпулю" з рахунком 0:7. МЮ займає в турнірній таблиці прем'єр-ліги третє місце, ліверпульці йдуть п'ятими.

51-річний Рой Кін виступав за "Манчестер Юнайтед" з 1993 до 2005 року.