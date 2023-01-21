Легенди англійського футболу високо оцінили дебют Мудрика за "Челсі"

Про це повідомляє football.london.

"Я був би дуже радий трансферу Мудрика, якби був уболівальником "Челсі". Його підписання - хороша угода. В деяких моментах сьогодні він був хорошим. Він трохи нагадав мені Ар’єна Роббена сьогодні - роботою ногами, швидкістю та контролем м’яча", - сказав ексфутболіст "Ліверпуля" Стівен Джеррард.

Колишній захисник "Манчестер Юнайтед" Ріо Фердінанд теж позитивно оцінив дебют Мудрика.

"Ми всі бачили відео про його вибухову швидкість, але сьогодні я побачив когось із м’якими ногами. Когось, хто має хороший пас, добре приймає рішення в останній третині поля та спокійно бігає на швидкості. І це лише його перші хвилини за місяць чи близько того. Тож хто знає, що він буде показувати після цього. Це хвилюючий момент для вболівальників "Челсі". Я впевнений, що фанати "Арсеналу" будуть сидіти й думати: "Ох, як ми відпустили його" - сказав Фердінанд.

Мудрик вийшов на поле у матчі 21 туру чемпіонату Англії, який відбувся у Ліверпулі. Українець розпочав матч в запасі та вийшов на заміну на 55-й хвилині.

Матч завершився внічию 0:0. "Челсі" та "Ліверпуль" мають по 29 очок та займають 10 та 8 місця, відповідно.

Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" за 100 млн євро та став найдорожчим українським футболістом в історії. Раніше рекорд належав Андрієві Шевченку, який у 2006 році перейшов з італійського "Мілану" до "Челсі" за 43,88 млн євро.

Мудрик також побив рекорд для трансферів клубів української прем'єр-ліги, що належав бразильцю Фреду, який у 2018 році за 59 млн євро перейшов з "Шахтаря" до англійського "Манчестер Юнайтед".

На рахунку Мудрика 8 матчів за збірну України.

15 січня Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" за 100 млн євро та став найдорожчим в історії українським футболістом.

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